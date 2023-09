Όλα τα μοντέλα αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου - η Ελλάδα να είναι στο πρώτο κύμα λανσαρίσματος - και σύμφωνα με πληροφορίες οι προπαραγγελίες θα ξεκινήσουν στη χώρα μας στις 15 Σεπτεμβρίου.

Τα 4 νέα μοντέλα της σειράς iPhone 15 παρουσίασε προ ολίγου κατά την διάρκεια του ετήσιου event της η Apple.

Ειδοποιός διαφορά σε όλα τα μοντέλα της σειράς είναι η θύρα φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων η οποία άφησε πίσω το lightning και ασπάστηκε το USB-C ώστε να συμβαδίσει με τον κανονισμό της ΕΕ για κοινό φορτιστή σε όλες τις mobile συσκευές από το 2024 κι έπειτα.

Το iPhone 15 και iPhone 15 Plus

Στην περίπτωση των δυο απλούστερων σε χαρακτηριστικά μοντέλων, iPhone 15 και iPhone 15 Plus οι OLED οθόνες παραμένουν ίδιες στις 6,1” και 6,7” αντίστοιχα. Παρότι όμως η φωτεινότητα φτάνει τα 2000 nits και υποστηρίζει και Dolby Vision ο ρυθμός ανανέωσης παρέμεινε 60Hz και δεν υποστηρίζεται η Always on λειτουργία. Στην περίπτωση της οθόνης αισθητά μειωμένα είναι και τα περιθώρια ενώ απουσιάζει και το περίφημο notch (εγκοπή) η οποία αντικαθίσταται από το dynamic island- μικρότερη εγκοπή πίσω από την οποία κρύβεται η selfie camera και το face ID).

Βελτιωμένη στο εν λόγω μοντέλο είναι και η κάμερα, με το σύστημα του iPhone 15 να περιλαμβάνει κύριος αισθητήρας στα 48 megapixel, αντί 12 megapixel του αμέσως προηγούμενου μοντέλου iPhone 14, η οποία συμπληρώνεται από ένα τηλεφακός στα 12 megapixel. Κατά τα λοιπά και τα 2 μοντέλα ενσωματώνουν το A16 Bionic, το SoC των Pro μοντέλων, την δεύτερη γενιά του Ultra Wideband που μας σύστησε η Apple στο watch S9.

Τα iPhone Pro και Pro Max

Όσο για τα δυο νέα κορυφαία μοντέλα της σειρά, iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max, παρότι η εμφάνιση τους δεν περιλαμβάνει μεγάλες διαφοροποιήσεις, έχουν αισθητά ενισχυμένη την ανθεκτικότητα τους χάρη στο νέο πλαίσιο από τιτάνιο. Αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής είναι λιγότερες δαχτυλιές και μικρότερο κατά 10 γραμμάρια βάρος της συσκευής.

Και εδώ οι οθόνες είναι στο ίδιο μέγεθος 6,1” στο iPhone 15 Pro και 6,7” στο iPhone Pro Max, τα περιθώρια είναι μειωμένα ενώ ο ρυθμός ανανέωσης φτάνει στα 120Hz. Τα ισχυρότερα μοντέλα είναι κι αυτά εξοπλισμένα USB-C χωρίς ωστόσο να επισημαίνεται αν ο χρόνος φόρτωσης είναι ταχύτερος σε σχέση με πριν. Αντιθέτως στη μεταφορά δεδομένων η Apple ξεκαθαρίζει ότι οι ταχύτητες είναι 20x πιο γρήγορες.

Στις σημαντικές διαφοροποιήσεις συγκαταλέγεται και η κατάργηση του διακόπτη σίγασης. Την θέση του παίρνει ένα έξυπνο πλήκτρο, το οποίο προγραμματίζεται για να εκτελεί διάφορες ενέργειες, όπως έναρξη εγγραφής ηχητικής σημείωσης, άνοιγμα κάμερας ή φακού κλπ. Εντός του κινητού εντοπίζει κανείς τον 6πύρηνο επεξεργαστή της εταιρείας A17 Pro, τον πρώτο κατασκευασμένο με την μέθοδο 3nm.

Όσο για το σύστημα κάμερας τα νέα μοντέλα διαθέτουν μια βελτιωμένη κάμερα 48 megapixel που υπερέχει σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και ελαχιστοποιεί τους αντικατοπτρισμούς, η οποία τραβά φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης HEI με την βοήθεια της AI. οπτικό ζουμ έως και 5x (μόνο για το iPhone 15 Pro Max), φτάνοντας σε εστιακή απόσταση 120mm. Το οπτικό ζουμ στην περίπτωση του Pro Max φτάνει το 5x εμώ στο Pro παραμένει 3x.

Προηγμένες είναι οι δυνατότητες και στην περίπτωση του Video με τους χρήστες να μπορούν να εγγράψουν βίντεο 4K60 ProRes απευθείας σε εξωτερική μονάδα δίσκου μέσω της θύρας USB-C (με το κατάλληλο καλώδιο) και Spatial Video. Όλα τα μοντέλα αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου - η Ελλάδα να είναι στο πρώτο κύμα λανσαρίσματος - και σύμφωνα με πληροφορίες οι προπαραγγελίες θα ξεκινήσουν στη χώρα μας στις 15 Σεπτεμβρίου.