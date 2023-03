Kaspersky: Οι διαφορές ανδρών και γυναικών στον έλεγχο και την παρακολούθηση των έξυπνων συσκευών

Τα αποτελέσματα της έρευνας της Kaspersky δείχνουν ότι οι άνδρες είναι αυτοί που πιο συχνά φροντίζουν για τις έξυπνες συσκευές.

Η νέα παγκόσμια έρευνα της Kaspersky "The smart home of almost everything: From the fridge to TV, how we’ll embrace the year of the virtual assistant in 2023" αναδεικνύει τις βασικές ψηφιακές συνήθειες, τα εμπόδια και τη χρήση των έξυπνων οικιακών συσκευών.

Μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Kaspersky αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένα κενό όσον αφορά τα άτομα που συνήθως είναι υπεύθυνα για την αγορά και τη συντήρηση των έξυπνων οικιακών συσκευών. Ειδικότερα, 7 στους 10 (72%) άνδρες αναλαμβάνουν τη σύνδεση των έξυπνων οικιακών συσκευών, ενώ το ίδιο ισχύει για περίπου τις μισές (47%) γυναίκες.

Σύμφωνα με έρευνα της ψηφιακής αγοράς, ο αριθμός των κατοικιών με ενεργές έξυπνες οικιακές συσκευές αναμένεται να ανέλθει στα 573,7 εκατομμύρια χρήστες μέχρι το 2026. Η διείσδυση στα νοικοκυριά αναμένεται να φτάσει το 25% μέχρι τότε.

Τα αποτελέσματα της έρευνας της Kaspersky δείχνουν ότι οι άνδρες είναι αυτοί που πιο συχνά φροντίζουν για τις έξυπνες συσκευές. Αυτό συμβαίνει επίσης και όταν οι ρυθμίσεις Wi-Fi πρέπει να αλλάξουν στο οικιακό router ή όταν προστίθενται νέες συσκευές στο δίκτυο. Αυτό είναι ένα καθήκον που αναλαμβάνει το 75% των ανδρών, ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό δεν ξεπερνά το 50%.

Η κατάσταση είναι σχεδόν η ίδια όσον αφορά την εγκατάσταση λογισμικού και εφαρμογών σε υπολογιστές – το 72% των ανδρών είναι υπεύθυνο για αυτό, σε σύγκριση με το 47% των γυναικών.

Η τάση αλλάζει όσον αφορά τις ψηφιακές συνήθειες των παιδιών. Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι και οι δύο γονείς είναι εξίσου πρόθυμοι να ελέγξουν τον χρόνο των παιδιών στις συσκευές. Συγκεκριμένα, το 67% των ανδρών και το 54% των γυναικών παρακολουθούν τον χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά τους σε έξυπνες συσκευές.

«Οι έξυπνες οικιακές συσκευές και λύσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά και να διευκολύνουν τις καθημερινές εργασίες των ανθρώπων. Κάθε οικογένεια αποφασίζει από μόνη της ποια μορφή κατανομής ρόλων είναι πιο βολική για την ίδια. Ταυτόχρονα, το βασικό σημείο είναι ότι οι σύγχρονες έξυπνες συσκευές και οι λύσεις ασφάλειας πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας», σχολίασε η Marina Titova, Αντιπρόεδρος του τμήματος μάρκετινγκ καταναλωτικών προϊόντων της Kaspersky.

Προκειμένου να διατηρήσουμε όλες τις έξυπνες συσκευές ασφαλείς και προστατευμένες, οι ειδικοί της Kaspersky συμβουλεύουν:

Η αγορά μεταχειρισμένων έξυπνων οικιακών συσκευών δεν αποτελεί ασφαλή πρακτική. Το λογισμικό τους μπορεί να έχει υποστεί τροποποίηση από προηγούμενους κατόχους και έτσι να παρέχει σε έναν απομακρυσμένο εισβολέα πλήρη έλεγχο στα έξυπνα οικιακά οικοσυστήματα του χρήστη.

Είναι επίσης σημαντικό να μην ξεχάσετε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε έναν περίπλοκο και σύνθετο κωδικό, τον οποίο θα ανανεώνετε τακτικά.

Κρατήστε το δίκτυό σας ασφαλές διατηρώντας τους σειριακούς αριθμούς, τις διευθύνσεις IP και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες απόρρητες. Μην κάνετε κοινή χρήση των έξυπνων συσκευών σε κοινωνικά δίκτυα.

Μια αξιόπιστη λύση ασφάλειας θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμη για τη διασφάλιση και την προστασία ολόκληρου του έξυπνου οικιακού συστήματος.

Αφού αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή συσκευή, φροντίστε να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με τις αναβαθμίσεις λογισμικού και τον εντοπισμό τρωτών σημείων. Εγκαταστήστε εγκαίρως όλες τις αναβαθμίσεις που κυκλοφορούν από τους προγραμματιστές.

Η Kaspersky ανέθεσε στην Arlington Research την πραγματοποίηση ποσοτικών διαδικτυακών ερευνών με 21.645 κατόχους έξυπνων οικιακών συσκευών σε 21 χώρες - ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κίνα, Μεξικό, Βραζιλία, Χιλή, Ρωσία, Τουρκία, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ινδία, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Περού, Νότια Αφρική, ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία.