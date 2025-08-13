Υγεία

Ορμονική ακμή: Γιατί εμφανίζεται σε κάθε ηλικία και πώς να την αντιμετωπίσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ορμονική ακμή: Γιατί εμφανίζεται σε κάθε ηλικία και πώς να την αντιμετωπίσεις
Ένα ακόμη επώδυνο, φλεγμονώδες σπυράκι εμφανίστηκε στην περιοχή της γνάθου, προσθέτοντας ένα ακόμη στον… ήδη γεμάτο «σύλλογο» των υπόλοιπων.

Ένα ακόμη επώδυνο, φλεγμονώδες σπυράκι εμφανίστηκε στην περιοχή της γνάθου, προσθέτοντας ένα ακόμη στον… ήδη γεμάτο «σύλλογο» των υπόλοιπων. Μαζί με τα μαύρα στίγματα, τη συμφόρηση και την υπερβολική λιπαρότητα, η κατάσταση έχει γίνει μόνιμος «συνοδοιπόρος» σας.

Σας ακούγεται γνωστό όλο αυτό; Κι όμως δεν είστε οι μόνοι που ενώ πιστεύατε ότι είχατε αφήσει την ακμή πίσω σας, όπως και τις αφίσες ποπ σταρ στο δωμάτιο ή τις ανταύγειες στο σπίτι, ξαφνικά εμφανίσατε κοντά στα 30 με 40 ορμονική ακμή. Αν και δεν είναι σοβαρό πρόβλημα υγείας, η ορμονική ακμή μπορεί να σας κάνει συχνά να νιώθετε αμήχανα χωρίς μακιγιάζ.

Τι είναι η ορμονική ακμή

Πρόκειται για σπυράκια που σχετίζονται με διακυμάνσεις ορμονών, συνήθως κατά την εφηβεία, αλλά μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία, κυρίως στις γυναίκες. Σύμφωνα με έρευνα του 2008, περίπου το 50% των γυναικών 20-29 ετών και το 25% των γυναικών 40-49 ετών εμφανίζουν ακμή.

Ολόκληρο το άρθρο στο jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

Της Γάζας στο ΥΠΕΞ - Το ελληνικό καλοκαίρι της Κίμπερλι και το βιβλίο Τσίπρα

Στεγαστική κρίση: Πέφτουν στην αγορά ακίνητα από σχολάζουσες κληρονομιές - Προ των πυλών οι νέες ρυθμίσεις

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider