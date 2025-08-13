Ορμονική ακμή: Γιατί εμφανίζεται σε κάθε ηλικία και πώς να την αντιμετωπίσεις

Ένα ακόμη επώδυνο, φλεγμονώδες σπυράκι εμφανίστηκε στην περιοχή της γνάθου, προσθέτοντας ένα ακόμη στον… ήδη γεμάτο «σύλλογο» των υπόλοιπων.

Ένα ακόμη επώδυνο, φλεγμονώδες σπυράκι εμφανίστηκε στην περιοχή της γνάθου, προσθέτοντας ένα ακόμη στον… ήδη γεμάτο «σύλλογο» των υπόλοιπων. Μαζί με τα μαύρα στίγματα, τη συμφόρηση και την υπερβολική λιπαρότητα, η κατάσταση έχει γίνει μόνιμος «συνοδοιπόρος» σας.

Σας ακούγεται γνωστό όλο αυτό; Κι όμως δεν είστε οι μόνοι που ενώ πιστεύατε ότι είχατε αφήσει την ακμή πίσω σας, όπως και τις αφίσες ποπ σταρ στο δωμάτιο ή τις ανταύγειες στο σπίτι, ξαφνικά εμφανίσατε κοντά στα 30 με 40 ορμονική ακμή. Αν και δεν είναι σοβαρό πρόβλημα υγείας, η ορμονική ακμή μπορεί να σας κάνει συχνά να νιώθετε αμήχανα χωρίς μακιγιάζ.

Τι είναι η ορμονική ακμή

Πρόκειται για σπυράκια που σχετίζονται με διακυμάνσεις ορμονών, συνήθως κατά την εφηβεία, αλλά μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία, κυρίως στις γυναίκες. Σύμφωνα με έρευνα του 2008, περίπου το 50% των γυναικών 20-29 ετών και το 25% των γυναικών 40-49 ετών εμφανίζουν ακμή.