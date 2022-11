Σε «μάστιγα» εξελίσσονται οι κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές

Η τελευταία επίθεση στο ελληνικό Δημόσιο - H μάστιγα των κυβερνοεπιθέσεων.

Αλματώδης, καταγράφεται η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων που στοχεύουν κρίσιμες υποδομές παγκοσμίως, με την υγειονομική κρίση που έφερε την ψηφιοποίηση στη ζωή μας, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία, να έχουν μετατρέψει τον ψηφιακό κόσμο σε πεδίο μάχης. Καθώς οι περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων αυξάνονται και πληθαίνουν δε, κι ασχέτως του αν πετυχαίνουν ή όχι το σκοπό τους, προοικονομούν σημαντικές αλλαγές στην ασφάλεια αλλά και στον ίδιο τον κυβερνοχώρο.

Στην μακρά λίστα των στόχων έχει μπει φυσικά και το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αντιμετώπισε μια ακόμα επίθεση, καταφέρνοντας ωστόσο να αμυνθεί, χωρίς να παρουσιαστούν ιδιαίτερα προβλήματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές που μίλησαν στο insider.gr από το πρωί της Παρασκευής 11/11, παρατηρήθηκε ιδιαιτέρως αυξημένη κίνηση σε διάφορες υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Παρασκευής, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν μικρά ζητήματα στην ομαλή υποστήριξη των χρηστών. Ο μηχανισμός προστασίας ενεργοποιήθηκε άμεσα και διαπιστώθηκε ότι η ραγδαία αύξηση της κίνησης ήταν αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας που είχε ως στόχο να φτάσει στα όριά τους τους servers του Δημοσίου, δημιουργώντας προβλήματα στην πρόσβαση των υπολοίπων χρηστών. Παρότι οι εν λόγω επιθέσεις, γνωστές κι ως DDoS (Distributed Denial of Service), οδηγούν, σε αρκετές περιπτώσεις, «site» κι ιστοσελίδες σε ολική κατάρρευση, στην περίπτωση της χώρας μας, τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν ήταν παροδικά, εμποδίζοντας μέρος των χρηστών να κάνουν χρήση κάποιων υπηρεσιών, λόγω της αυθεντικοποίησης με τους κωδικούς του Taxisnet.

H επίθεση διήρκεσε περίπου εικοσιτέσσερις ώρες, με τις πηγές να αναφέρουν στο insider.gr ότι η λειτουργία των υπηρεσιών είχε επανέλθει το πρωί του Σαββάτου. Παρότι μάλιστα οι αρχικές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για προβλήματα και στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ διευκρίνιζε ότι οι όποιες αρρυθμίες στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, δεν ήταν αποτέλεσμα της κυβερνοεπίθεσης, αλλά τεχνικής βλάβης.

Η εν λόγω κυβερνοεπίθεση άλλωστε, δεν ήταν πρωτοφανής. Αντίστοιχες επιθέσεις, ίδιας έντασης, οι οποίες δεν έγιναν αντιληπτές από το κοινό, έχουν δεχτεί τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου πέντε με έξι φορές τους τελευταίους μήνες, από τον Ιούνιο κι έπειτα.

Όσο για τους επιτιθέμενους, οι διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) εντοπίστηκαν στην Ολλανδία, γεγονός που όμως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτικό για την ταυτότητα των κυβερνοεγκληματιών. Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα ανέφεραν ότι πίσω από την επίθεση κρυβόταν η φιλορωσική ομάδα χάκερ Killnet, η οποία, πριν από ένα μήνα, είχε στοχοποιήσει μεταξύ άλλων και τα διεθνή αεροδρόμια του Λος Άντζελες, του Σικάγο, του Ορλάντο, του Ντένβερ, του Φοίνιξ και της Ατλάντα, καθώς και αεροδρόμια στο Κεντάκι, στον Μισισίπι και στη Χαβάη.

