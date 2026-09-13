Σύρος: Θετική πορεία στην επιβατική κίνηση κατά το διάστημα Απριλίου - Αυγούστου 2026

Συνολικά, τα διαθέσιμα στοιχεία για την ακτοπλοϊκή και αεροπορική κίνηση στη Σύρο καταγράφουν αύξηση 3,94% το 2026 σε σύγκριση με το 2025, με 266.804 επιβάτες έναντι 256.688, δηλαδή 10.116 επιπλέον επιβάτες.

Θετική εικόνα καταγράφουν τα νεότερα στοιχεία επιβατικής κίνησης για τη Σύρο, τόσο στην ακτοπλοϊκή όσο και στην αεροπορική σύνδεση του νησιού κατά το 2026.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης κατά το διάστημα Απριλίου - Αυγούστου 2026, η επιβατική κίνηση στον λιμένα της Σύρου ανήλθε σε 261.322 επιβάτες, έναντι 252.617 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η διαφορά αντιστοιχεί σε 8.705 περισσότερους επιβάτες και συνολική αύξηση 3,45%.

Αναλυτικά, η μεταβολή ανά μήνα διαμορφώθηκε ως εξής: Απρίλιος: 35.910, Μάιος: 33.255, Ιούνιος: 44.395, Ιούλιος: 68.631 και Αύγουστος: 79.131.

Παρά τις επιμέρους μηνιαίες διακυμάνσεις, το συνολικό αποτέλεσμα της πεντάμηνης περιόδου παραμένει θετικό, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να καταγράφουν αυξημένη κίνηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη παρουσιάζεται η εικόνα στις αεροπορικές αφίξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και με βάση τις αφίξεις επιβατών, κατά το διάστημα Μαΐου-Ιουλίου 2026 καταγράφηκαν συνολικά 5.482 αφίξεις, έναντι 4.071 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για 1.411 επιπλέον αφίξεις και αύξηση 34,66%.

Ειδικότερα: Μάιος: 1.123 αφίξεις έναντι 601 (+86,86%), Ιούνιος: 1.923 έναντι 1.600 (+20,19%) και Ιούλιος: 2.436 έναντι 1.870 (+30,27%).

Η σημαντική αυτή αύξηση αποτυπώνει, σύμφωνα με το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, τη δυναμική που αποκτά σταδιακά η αεροπορική πρόσβαση στη Σύρο και ενισχύει τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της συνδεσιμότητας του νησιού.

Συνολικά, τα διαθέσιμα στοιχεία για την ακτοπλοϊκή και αεροπορική κίνηση στη Σύρο καταγράφουν αύξηση 3,94% το 2026 σε σύγκριση με το 2025, με 266.804 επιβάτες έναντι 256.688, δηλαδή 10.116 επιπλέον επιβάτες. Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο Απριλίου - Αυγούστου για τον λιμένα και Μαΐου - Ιουλίου για τον αερολιμένα, με σύγκριση των αντίστοιχων περιόδων κάθε έτους.

Σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου Ερμούπολης Γιάννης Βουτσίνος ανέφερε: «Η αύξηση της επιβατικής κίνησης είναι ένα θετικό μήνυμα για τη Σύρο, αλλά δεν αποτελεί λόγο εφησυχασμού. Οι αναφορές επιχειρήσεων, ιδιαίτερα της εστίασης, για μειωμένο τζίρο μας υπενθυμίζουν ότι η αυξημένη κίνηση δεν μεταφράζεται αυτόματα σε μεγαλύτερο οικονομικό όφελος. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της Σύρου, να προσεγγίσουμε νέες αγορές και να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, ώστε η ανάπτυξη του τουρισμού να αποφέρει ουσιαστικό όφελος στις τοπικές επιχειρήσεις και την κοινωνία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

