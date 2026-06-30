Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Αποχώρησε ο CEO, Sebastian Sanchez

Η διάδοχη κατάσταση στην ηγεσία της εταιρίας θα ανακοινωθεί σύντομα, επισημαίνει η εταιρεία.

Ο Sebastian Sanchez, μέχρι σήμερα διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, αποφάσισε για προσωπικούς λόγους να αποχωρήσει από την εταιρία και να επιστρέψει στον Παναμά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ευχαριστεί τον Sebastian Sanchez για την ουσιαστική, αν και σύντομη, συνεισφορά του, και του εύχεται ολόψυχα κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά του.

Η διάδοχη κατάσταση στην ηγεσία της εταιρίας θα ανακοινωθεί σύντομα, επισημαίνει η εταιρεία.