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Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Αποχώρησε ο CEO, Sebastian Sanchez

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Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Αποχώρησε ο CEO, Sebastian Sanchez
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Η διάδοχη κατάσταση στην ηγεσία της εταιρίας θα ανακοινωθεί σύντομα, επισημαίνει η εταιρεία.

Ο Sebastian Sanchez, μέχρι σήμερα διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, αποφάσισε για προσωπικούς λόγους να αποχωρήσει από την εταιρία και να επιστρέψει στον Παναμά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ευχαριστεί τον Sebastian Sanchez για την ουσιαστική, αν και σύντομη, συνεισφορά του, και του εύχεται ολόψυχα κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά του.

Η διάδοχη κατάσταση στην ηγεσία της εταιρίας θα ανακοινωθεί σύντομα, επισημαίνει η εταιρεία.

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