Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές κινήσεις κοντά στα πρόσφατα υψηλά

Επιλεκτικές κινήσεις, κοντά στα πρόσφατα πολυετή υψηλά, κυριαρχούν στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα και του τριμήνου. Ξεχωρίζει στον FTSE Large Cap η άνοδος της Metlen.

Επιλεκτικές κινήσεις, κοντά στα πρόσφατα πολυετή υψηλά, κυριαρχούν στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα και του τριμήνου.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον διοχετεύεται σήμερα κατά κύριο λόγο σε μη τραπεζικά blue chips, ενώ δεν λείπουν και στοχευμένες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Χθες ο τεχνολογικός κλάδος στη Wall Street ανέκαμψε –με την άνοδο να εστιάζει κυρίως στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και όχι στο σύνολο της αγοράς– μετά το sell-off της περασμένης εβδομάδας, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, ενώ σήμερα υποχωρούν ελαφρά κοντά στα 73,5 δολάρια το βαρέλι. ΗΠΑ και Ιράν προετοιμάζονται να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Ντόχα, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχειρία και αν θα συνεχιστεί η ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν επανέλαβε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενώ οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει κάθε πρόταση που θα επέτρεπε στην Τεχεράνη να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα πλοία.

Σε αυτό το κλίμα, τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εμφανίζουν ανοδικές τάσεις, με κέρδη 0,70% για τον γερμανικό DAX στη Φρανκφούρτη, και άνοδο περί του 0,30% σε Παρίσι και Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.471,83 μονάδες με άνοδο 0,18%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,47% στις 2.781,77 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ οι μετοχές των ΕΤΕ και Alpha Bank ενισχύονται περί του 0,70%, και ακολουθούν οι Eurobank και Credia με κέρδη 0,55% και 052% αντίστοιχα. Στο +0,44% κινείται η Τρ. Πειραιώς ενώ σε αρνητικό έδαφος οι Optima και Τρ. Κύπρου υποχωρούν 0,90% αι 0,10% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,4:1 με 56 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 40 σε αρνητικό και 53 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής συγκρατημένος, καθώς διαμορφώνεται σε 18,49 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,05 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.