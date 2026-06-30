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Ευρωαγορές: Κέρδη στο ταμπλό σε φόντο ΑΙ και μάκρο

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Ευρωαγορές: Κέρδη στο ταμπλό σε φόντο ΑΙ και μάκρο
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Οι δείκτες οδεύουν προς το μεγαλύτερο τριμηνιαίο κέρδος τους σε περισσότερα από πέντε χρόνια, ενισχυμένα από την αισιοδοξία γύρω από το ΑΙ.

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη και οδεύουν προς το μεγαλύτερο τριμηνιαίο κέρδος τους σε περισσότερα από πέντε χρόνια, ενισχυμένα από την αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα σημάδια αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι επενδυτές προετοιμάζονται σήμερα για ένα πλούσιο πακέτο οικονομικών δεδομένων και μια σειρά από σημαντικές ομιλίες από σημαντικά στελέχη των παγκόσμιων κεντρικών τραπεζών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται 0,61% στις 639,96 μονάδες. Ο δείκτης έτοιμος να σημειώσει την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο ενώ ενισχύεται κατά 9,7% για το τρίμηνο, η ισχυρότερη τριμηνιαία επίδοσή του από τον Οκτώβριο του 2020, όπως επισημαίνει το Reuters.

Οι μετοχές τεχνολογίας σημειώνουν άνοδο 1,4% και οδεύουν για την ισχυρότερη τριμηνιαία άνοδο από τον Οκτώβριο του 2001, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ο τομέας βρίσκεται επίσης σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει τον αντίστοιχο της Wall Street αυτόν τον μήνα και το τρίμηνο.

Οι κατασκευαστές τσιπ STMicroelectronics και Infineon προσθέτουν 3% και 2,7% αντίστοιχα. Κέρδη σημειώνουν και οι ASML (+3%), και BE Semiconductors (+2%).

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ανεβαίνει 0,91% στις 24.859 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 0,46% στις 8.406 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κερδίζει 0,37% στις 10.522 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει κέρδη 0,49% στις 51.411 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 βρίσκεται στο +0,12% στις 19.411 μονάδες.

Στο ταμπλό η μετοχή της Siemens Energy προσθέτει 5% αφού ο κατασκευαστής εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης επανέλαβε τις ισχυρές τάσεις ζήτησης στα τριμηναία αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες Δευτέρα.

H μετοχή της γαλλικής εταιρείας Abivax εκτοξεύεται 25% μετά την δημοσίευση νέων στοιχείων για το κύριο φάρμακό της για τις εντερικές παθήσεις, ανακτώντας τις μεγάλες απώλειες από νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν η ίδια κλινική δοκιμή είχε κάνει τους επενδυτές να αμφισβητούν το μέλλον του φαρμάκου.

Η μετοχή της Αino Health εκτινάσσεται κατά 50%, έπειτα από την υποβολή πρότασης εξαγοράς της εταιρείας.

Η νομισματική πολιτική βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο καθώς συνεχίζεται το ετήσιο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας.

Οι αγορές θα αναλύσουν τις παρατηρήσεις του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, μαζί με τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Ιζαμπέλ Σνάμπελ και Φρανκ Έλντερσον, για ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων της Ευρωζώνης.

Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με ένα πολυαναμενόμενο πάνελ πολιτικής με τον νεοδιορισθέντα πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουορς, ο οποίος θα κάνει την πρώτη του σημαντική διεθνή εμφάνιση, και τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι.

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tags:
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ευρωαγορές
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