Ο Όμιλος Τιτάν μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες από το περιοδικό TIME για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου (World’s Most Sustainable Companies) αναγνωρίστηκε από το περιοδικό TIME ο Όμιλος Τιτάν για τρίτη συνεχή χρονιά, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση μεταξύ των ομοειδών εταιριών στη λίστα και την 7η θέση στην ευρύτερη κατηγορία «Παραγωγή Πόρων και Υποδομές - Resource Generation and Infrastructure».
Όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση, η διάκριση αυτή υπερβαίνει τη βελτίωση επιδόσεων σε έναν δείκτη αξιολόγησης. Αντανακλά τη συνεπή εξέλιξη του Ομίλου, με τη βιώσιμη ανάπτυξη να είναι πλήρως ενσωματωμένη στον πυρήνα της στρατηγικής του - διαμορφώνοντας τον τρόπο λήψης αποφάσεων, την κατεύθυνση της καινοτομίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.
Καθώς οι προσδοκίες αυξάνονται διαρκώς στις αγορές και την κοινωνία, ο TITAN ενισχύει σταθερά την εμπιστοσύνη των συμμετόχων του - εργαζομένων, συνεργατών, επενδυτών, πελατών και κοινωνικών εταίρων - αποδεικνύοντας στην πράξη ότι επιχειρηματική επίδοση και υπευθυνότητα εξελίσσονται παράλληλα.
Σε ευρύτερο επίπεδο, η εταιρεία αναφέρει πως η διάκριση αυτή εκφράζει τη φιλοδοξία της να συμβάλει ενεργά στον βιομηχανικό μετασχηματισμό και στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη παγκόσμια οικονομία - δείχνοντας την κατεύθυνση, ανεβάζοντας διαρκώς τον πήχη και καλλιεργώντας μια κουλτούρα καινοτομίας σε όλο τον οργανισμό για τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος με διάρκεια στον χρόνο.
Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου TITAN, δήλωσε: «Η αναγνώριση από το TIME αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής μας κατεύθυνσης και αναδεικνύει τη δέσμευσή μας να διαδραματίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στις συστημικές αλλαγές που απαιτούνται , προωθώντας υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και δράσεις για το κλίμα. Παράλληλα, αντανακλά την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον μετασχηματισμό του Ομίλου στο πλαίσιο της στρατηγικής TITAN Forward 2029.»
Η αξιολόγηση του 2026 κάλυψε συνολικά 5.800 εταιρίες παγκοσμίως. Η λίστα περιλαμβάνει τις 750 εταιρίες με τις υψηλότερες επιδόσεις από 43 χώρες και 20 διαφορετικούς κλάδους.
Η πλήρης λίστα των πιο βιώσιμων εταιριών του κόσμου για το 2026 από το περιοδικό TIME εδώ.