Τραμπ για Ιράν: Αν βιάζεσαι, δεν θα κάνεις μια καλή συμφωνία

Θα κάνουμε μια μεγάλη συμφωνία, (αλλιώς) απλώς θα επιστρέψουμε και θα το τελειώσουμε στρατιωτικά, αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν ακόμη υπογράψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που έχει τραβήξει σε διάρκεια και βρίσκεται στον τέταρτο μήνα του, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν βιάζεται να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο Τραμπ, σε συνέντευξή του με τη νύφη του, Λάρα Τραμπ, στο Fox News, είπε ότι πιέζει για μια συμφωνία που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και ενώ ανέφερε ότι θα προτιμούσε η συμφωνία να επιτευχθεί γρήγορα, δεν επιταχύνει τη διαδικασία. Ο πρόεδρος επίσης απείλησε με περαιτέρω στρατιωτική δράση αν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν.

«Θα ήθελα να πω ότι βιάζομαι γιατί οι τιμές της βενζίνης θα πέσουν κατακόρυφα, αλλά αν βιάζεσαι, δεν θα κάνεις μια καλή συμφωνία», είπε ο Τραμπ. «Και αργά αλλά σταθερά παίρνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουμε, και αν δεν το πάρουμε θα το τελειώσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο».

«Θα κάνουμε μια μεγάλη συμφωνία, (αλλιώς) απλώς θα επιστρέψουμε και θα το τελειώσουμε στρατιωτικά», είπε.

Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές εργάζονται εδώ και εβδομάδες για να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα τερματίσει τη σύγκρουση, ενώ ο πόλεμος παραμένει σε μια εύθραυστη εκεχειρία. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και έχει ωθήσει τον πληθωρισμό στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Μάιο του 2023, μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ την Κυριακή κυμαίνονταν κατά μέσο όρο περίπου στα 4,34 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την AAA.

Το Στενό μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιάβατο.

Ο Τραμπ έχει απαιτήσει το Ιράν να συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και να ανοίξει άμεσα ξανά το Στενό ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο πρόεδρος ολοκλήρωσε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή χωρίς να λάβει απόφαση για τη συμφωνία, παρότι είχε δηλώσει ότι θα λάμβανε μια «τελική απόφαση» κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios το Σάββατο, ζήτησε αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο συμφωνίας σχετικά με τον χειρισμό του πυρηνικού υλικού του Ιράν και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Στη συνέντευξη στο Fox, ο Τραμπ είπε επίσης ότι πρόσθεσε διατύπωση στη συμφωνία που απαγορεύει στο Ιράν όχι μόνο την ανάπτυξη αλλά και την αγορά πυρηνικού όπλου.

