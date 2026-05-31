Γκριν (BoE): Η ζήτηση για stablecoins ενδέχεται σύντομα να εξασθενήσει

Η δημοτικότητα των stablecoins ενδέχεται σύντομα να μειωθεί και να αντικατασταθεί από τα tokenised deposits, δηλαδή ψηφιακές εκδοχές των παραδοσιακών τραπεζικών καταθέσεων, δήλωσε την Κυριακή Μέγκαν Γκριν – μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE)- ακόμη κι αν ορισμένοι συνάδελφοί της έχουν διαφορετική άποψη.

Τα stablecoins, τα οποία είναι περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονόμισμα, σχεδιασμένα να διατηρούν μια σταθερή αξία, έχουν αυξήσει τη δημοτικότητα τους τα τελευταία χρόνια, και κάποιοι εξακολουθούν να αναμένουν περαιτέρω άνοδο, παρότι η έκδοση τους έχει σταθεροποιηθεί τους τελευταίους μήνες.

«Νομίζω ότι οι tokenised καταθέσεις πιθανότατα θα επικρατήσουν έναντι των stablecoins και σε πέντε χρόνια από τώρα υποψιάζομαι ότι μπορεί να αναρωτιόμαστε γιατί μιλούσαμε για τα stablecoins», δήλωσε η Γκριν σε συνέδριο στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.

Υποστήριξε ότι υπάρχει αγορά για ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών, stablecoins και ψηφιακές καταθέσεις, αλλά είπε ότι αυτό το τελευταίο προϊόν μπορεί να είναι ο τελικός νικητής, εφόσον οι εμπορικές τράπεζες συνειδητοποιήσουν ότι διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν παραδοσιακές τραπεζικές καταθέσεις.