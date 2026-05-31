Γερμανία: Το φοιτητικό επίδομα στο επίκεντρο νέας διαμάχης των κυβερνητικών εταίρων

Το φοιτητικό επίδομα BAföG αναδεικνύεται σε νέα αφορμή διαμάχης μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, μετά τη δήλωση της υπουργού Παιδείας και Έρευνας Ντοροτέ Μπερ περί «προνομιούχων» φοιτητών και απροθυμίας των κυβερνητικών βουλευτών να στηρίξουν την αύξησή του, παρότι προβλέπεται από την κυβερνητική συμφωνία των εταίρων της Γερμανίας.

«Εάν αναμένεται από όσους χρειάζονται φροντίδα να κάνουν θυσίες και εάν γίνονται περικοπές στα επιδόματα γονέων, τότε είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί κανείς να υποσχεθεί ταυτόχρονα σημαντικά επιπλέον επιδόματα σε άλλους τομείς», δήλωσε η κυρία Μπερ σε συνέντευξή της στις εφημερίδες του Ομίλου Funke και εξέφρασε κατανόηση για την απροθυμία πολλών βουλευτών να υπερψηφίσουν τη σχετική μεταρρύθμιση, ενώ έκανε λόγο για «προνομιακή» κατάσταση των φοιτητών στη Γερμανία. «Δεν είναι και τραγικό, εάν οι νέοι που σπουδάζουν εργάζονται με μερική απασχόληση παράλληλα με τις σπουδές τους, καθώς η κατάσταση για τους φοιτητές στη Γερμανία είναι προνομιακή, αφού δεν υπάρχουν δίδακτρα και το κράτος δίνει σε πολλούς νέους τη δυνατότητα να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», δήλωσε η υπουργός.

Από την πλευρά του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Βίμπκε Έσνταρ τόνισε ότι το κόμμα της παραμένει προσηλωμένο στην υπόσχεση για αύξηση της οικονομικής βοήθειας για τους φοιτητές και επισήμανε ότι η χρηματοδότηση του μέτρου έχει ήδη διασφαλιστεί σε συνεργασία με τον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ. Οι δηλώσεις της κυρίας Μπερ είναι «απλώς λανθασμένες και ανακριβείς», πρόσθεσε η κυρία Έσνταρ και προειδοποίησε για τον κίνδυνο να προκληθεί χάος στον κυβερνητικό συνασπισμό, με ευθύνη της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU). «Οι φοιτητές δεν είναι προνομιούχα ομάδα, αλλά μια γενιά που συρρικνώνεται και έχει αναλάβει την ευθύνη να διαφυλάξει την ευημερία μας μέσω των ιδεών της. Επένδυση στους φοιτητές σημαίνει επένδυση στο μέλλον της χώρας μας. Η κυρία Μπερ πρέπει να κάνει την έρευνά της και να φέρει γρήγορα τη συμφωνημένη μεταρρύθμιση στη βουλή», δήλωσε στο ARD και η εκπρόσωπος του τομέα έρευνας του SPD, Λίνα Ζάιτσλ.

Αντιθέτως, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης αυξάνονται οι αντιδράσεις σε μια ενδεχόμενη αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Ο επικεφαλής της, Γενς Σπαν, αμφισβήτησε το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι εφικτό να προβλεφθεί αύξηση για τα κρατικά επιδόματα».

Από την πλευρά των φοιτητών, εκφράζεται ήδη έντονη κριτική προς την κυβέρνηση για έλλειψη κατανόησης της πραγματικότητας. «Δαπανώνται δισεκατομμύρια για εκπτώσεις στις τιμές των καυσίμων, για τη "σύνταξη της μητέρας" ή για την επιδότηση του αγροτικού ντίζελ και η κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης σκοπεύει προφανώς να εξαπατήσει τους φοιτητές με μηδενικές αυξήσεις στο επίδομά τους για άλλα τέσσερα χρόνια», δήλωσε ο πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Φοιτητών Ματίας Άνμπουλ. Κριτική άσκησαν επίσης οι Πράσινοι και η Αριστερά.

Στην κυβερνητική συμφωνία των εταίρων αναφέρεται ότι το επίδομα στέγης για τους φοιτητές που δεν ζουν με τους γονείς τους θα αυξανόταν από 380 σε 440 ευρώ μηνιαίως, ενώ θα αυξανόταν σταδιακά και το βασικό φοιτητικό επίδομα, το οποίο βρίσκεται σήμερα στα 475 ευρώ. Το πραγματικό ποσό που εισπράττει ένας φοιτητής εξαρτάται πάντως από το εισόδημα των γονέων του και άλλους παράγοντες. To BAföG, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης, είναι σε θέση να ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα επαγγελματικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ