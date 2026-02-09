Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Eurobank: Αγορά 1,76 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 7,37 εκατ. ευρώ

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 12.441.077 Ίδιες Μετοχές.

Στην αγορά 1.761.170 ιδίων μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 4,1887 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 7.377.001,65 ευρώ κατά το διάστημα 02.02.2026 – 06.02.2026 προχώρησε η Eurobank.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 12.441.077 Ίδιες Μετοχές.

