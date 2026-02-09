Σαρωτική νίκη της Τακαΐτσι στην Ιαπωνία - Ξεπέρασε τις 57.000 μονάδες ο Nikkei 225

Το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα κατέκτησε την πλειοψηφία δύο τρίτων στην κάτω βουλή που αποτελείται από 465 έδρες.

Σε επίπεδα ρεκόρ σκαρφάλωσαν οι μετοχές στο Χρηματιστήριο της Ιαπωνίας μετά την σαρωτική νίκη της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι στις εκλογές της Ιαπωνίας, που ανοίγει τον δρόμο για αύξηση των κρατικών δαπανών και κολοσσιαίες φορολογικές ελαφρύνσεις.

Το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα κατέκτησε την πλειοψηφία δύο τρίτων στην κάτω βουλή που αποτελείται από 465 έδρες, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση NHK.

Ως αποτέλεσμα, ο ιαπωνικός Nikkei καταγράφει άνοδο 4,45% αφού έσπασε για λίγη ώρα για πρώτη φορά στα χρονικά το φράγμα των 57.000 μονάδων, ενώ ο ευρείας βάσης Topix σημείωσε επίσης ρεκόρ.

Οι ιαπωνικές μετοχές έχουν σημειώσει αρκετά υψηλά τους τελευταίους μήνες, με ώθηση από το λεγόμενο «Takaichi trade», καθώς οι επενδυτές αναμένουν ότι οι οικονομικές πολιτικές της πρωθυπουργού θα ενισχύσουν τις μετοχές, ενώ θα αποδυναμώσουν το γιεν, καθώς η πρωθυπουργός προωθεί μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική και υψηλότερες δημόσιες δαπάνες.

Η υπερσυντηρητική κ. Τακαΐτσι, η οποία έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε επικεφαλής της κυβέρνησης του αρχιπελάγους, επέλεξε να διαλύσει την κάτω Βουλή στα τέλη Ιανουαρίου, καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός της δεν διέθετε παρά οριακή πλειοψηφία.

Συγχαρητήρια από Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε χθες Κυριακή τη «συντριπτική νίκη» στις ιαπωνικές βουλευτικές εκλογές που κατήγαγε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, στην οποία ευχήθηκε «μεγάλη επιτυχία» στην εφαρμογή του υπερσυντηρητικού προγράμματός της.

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία του. Σου εύχομαι μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός σου με άξονα την ειρήνη διά της ισχύος», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι, που υπόσχεται σκληρή πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση, χαρακτηρίζει «χωρίς όρια» τη δυναμική της συμμαχίας της Ιαπωνίας με τις ΗΠΑ.