Συνάντηση Τραμπ - Σι προς το τέλος της χρονιάς στο Λευκό Οίκο

«Θα έλθει στον Λευκό Οίκο προς το τέλος της χρονιάς. Αυτές είναι οι δυο πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο κι έχουμε πολύ καλή σχέση», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες Κυριακή από αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο πως λογαριάζει να υποδεχθεί τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ περί «το τέλος της χρονιάς», προκειμένου να συζητήσουν ιδίως ζητήματα που άπτονται του εμπορίου.

«Θα έλθει στον Λευκό Οίκο προς το τέλος της χρονιάς. Αυτές είναι οι δυο πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο κι έχουμε πολύ καλή σχέση», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο συνέντευξής του στο NBC News την οποία παραχώρησε την περασμένη Τετάρτη και μεταδόθηκε στο σύνολό της χθες, θυμίζοντας ακόμη ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο.

