Εξωδικαστικός: Σταματούν τα μέτρα είσπραξης και για τα χρέη σε δήμους

Μεγαλώνει η περίμετρος προστασίας. Πότε και πώς επωφελούνται επιχειρήσεις και νοικοκυριά με οφειλές στους ΟΤΑ.

«Πάγο» στις κατασχέσεις για χρέη σε Δήμους και νομικά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν ήδη ξεκινήσει, και αναστολή εκτέλεσης από μελλοντικά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, βάζουν πλέον το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ.

Με έγγραφό του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, κοινοποίησε σε στις διευθύνσεις είσπραξης την ενεργοποίηση του νέου νόμου (άρθρο 35 του Ν.5270/2026) ο οποίος επεκτείνει την προστασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, και σε χρέη προς ΟΤΑ για τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει οι κατασχέσεις.

Ποιοι ωφελούνται άμεσα

Μέχρι και τον Ιανουάριο ακόμα, οι οφειλέτες είχαν μεν το δικαίωμα να ζητήσουν να εντάξουν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών τα χρέη τους προς τους δήμους (όπως και όλα τα άλλα χρέη τους προς δημόσιο ή τράπεζες κ.λπ.) αλλά, αν στα χρέη αυτά οι δήμοι είχαν ήδη ξεκινήσει τα μέτρα είσπραξης, τότε η αίτηση δεν μπορούσε να προχωρήσει και οι κατασχέσεις συνεχίζονταν.

Πλέον, το εμπόδιο αυτό αίρεται. Τυχόν κατασχέσεις δεν εμποδίζουν τον οφειλέτη να υπαχθεί στον εξωδικαστικό για χρέη στους ΟΤΑ. Αντιθέτως, εφόσον ο οφειλέτης υπαχθεί, σταματούν οι κατασχέσεις από το δήμο σε βάρος του .



Η ρύθμιση αφορά νοικοκυριά και επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 10.000 ευρώ προς δήμους από διάφορες αιτίες όπως, για παράδειγμα:

δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού

πρόστιμα πολεοδομικών ή δημοτικών παραβάσεων

μισθώματα δημοτικών ακινήτων

τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων κλπ.

Συγκεκριμένα η διάταξη που ενεργοποιείται, προβλέπει ότι:



- για κάθε είδους οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ο οφειλέτης δικαιούται να υπαχθεί, με αίτησή του, στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 (Α’ 207)



- αν για τις οφειλές έχουν επιβληθεί από τον δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικά μέτρα, αυτά δεν εμποδίζουν την υποβολή της αίτησης.



- μετά την οριστική υποβολή αίτησης για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, ισχύει και για τον δικαιούχο δήμο ή νομικό πρόσωπο δήμου η αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη.



- με τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης της οφειλής, αίρονται τα ήδη ληφθέντα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή μέτρα διασφάλισης.



- αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης, τότε ο δήμος προβαίνει στην άμεση λήψη αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής.