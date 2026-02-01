Εξερευνώντας τα χωριά του Κισσάβου

Απόδραση στα γραφικά χωριά του Κισσάβου, μακριά από τον υπερτουρισμό και την πολυκοσμία.

Στην καρδιά της Θεσσαλίας, στα βορειοανατολικά του νομού Λάρισας και νότια της κοιλάδας των Τεμπών, ακριβώς απέναντι από τον Όλυμπο υψώνεται ο Κίσσαβος (γνωστός και ως Όσσα). Η κορυφή του φτάνει τα 1.978 μέτρα υψόμετρο και η φύση του είναι πλούσια, με δάση οξιάς, ελάτης και καστανιάς, τρεχούμενα νερά και εντυπωσιακά φαράγγια. Στις πλαγιές του καταπράσινου βουνού απλώνονται γραφικά ορεινά χωριά, μακριά από τον μαζικό τουρισμό, που προσφέρονται για ήρεμες περιηγήσεις με φόντο υπέροχα φυσικά τοπία όλες τις εποχές του χρόνου.

