Ιράν: Ένας νεκρός από έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών στο Μπαντάρ Αμπάς

Ιράν: Ένας νεκρός από έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών στο Μπαντάρ Αμπάς
Η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Τραυματίστηκαν άλλα 14 άτομα.

Η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα κτίριο κατοικιών της Μπαντάρ Αμπάς, ένα λιμάνι του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, οφείλεται σε διαρροή Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος σε ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

"Η αρχική αιτία του δυστυχήματος (...) είναι η συσσώρευση αερίου που διέρρευσε, προκαλώντας έκρηξη", δήλωσε στην κρατική τηλεόραση κρατικός αξιωματούχος.

Ξεχωριστά συμβάντα αναφέρθηκαν αλλού στη χώρα, όμως τα ΜΜΕ απέρριψαν γρήγορα κάθε σχέση με ενδεχόμενη επίθεση ή δολιοφθορά, σε ένα πλαίσιο εντάσεων καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και έχει στείλει περίπου δέκα πλοία στον Κόλπο.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

