Τραμπ: Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο απ' τη Βενεζουέλα, όχι απ' το Ιράν

Έχουμε ήδη κάνει αυτήν τη συμφωνία, το περίγραμμα της συμφωνίας, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, αντί να αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν.

"Έχουμε ήδη κάνει αυτήν τη συμφωνία, το περίγραμμα της συμφωνίας", δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One ενώ μετέβαινε στη Φλόριντα από την Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι επίσης ευπρόσδεκτη να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

