Ποια είναι η Sun Shoe που κατέθεσε αίτηση πτώχευσης

Ποια είναι η ελληνική εταιρεία με μια διαδρομή 40 ετών στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας υποδημάτων.

Μια ακόμη εταιρεία πήρε τον δρόμο για το Πρωτοδικείο, καταθέτοντας πριν από μερικά 24ωρα αίτηση πτώχευσης. Ο λόγος για την εταιρεία ΣΑΝ ΣΟΥ ΑΕ, με διακριτική επωνυμία Sun Shoe, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας και κατασκευής παιδικών υποδημάτων και παιδικών ενδυμάτων.

Η αίτηση πτώχευσης

Με έγγραφο που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 26 Ιανουαρίου 2026, γνωστοποιείται η αίτηση πτώχευσης της εταιρείας την οποία κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η Cepal.

Με την αίτηση ζητείται:

-να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης η ΣΑΝ ΣΟΥ ΑΕ

-να ορισθεί ημερομηνία παύσης πληρωμών και να διαταχθούν τα νόμιμα για την έναρξη και την πρόοδο της διαδικασίας πτώχευσης, να ορισθεί Εισηγητής Δικαστής και Σύνδικος Πτώχευσης.

-Να διαταχθεί η σφράγιση της περιουσίας της.

Να σημειωθεί εδώ ότι η συζήτηση στο Πρωτοδικείο Αθηνών ορίστηκε για τις 04/3/2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00.

Αύξηση τζίρου και διεύρυνση ζημιών

Όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της ΣΑΝ ΣΟΥ ΑΕ, στη χρήση 2024 εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 1.338 χιλ. ευρώ έναντι 1.317 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, αυξημένο κατά 1,60%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 1.193 χιλ. ευρώ έναντι 1.203 χιλ. ευρώ στην προηγούμενης χρήση, παρουσιάζοντας πτώση 0,01%.

Η ζημία προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε στο ποσό των -105 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού των -85 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ η ζημία προ φόρων της εταιρείας ανήλθε σε -172,8 χιλ. ευρώ έναντι ποσού -157,7 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 20 άτομα.

Με διαδρομή σχεδόν 40 ετών

Η ανώνυμη εταιρεία «ΣΑΝ ΣΟΥ Κατασκευή, Εμπορία Υποδημάτων και Δερμάτινων Ειδών ιδρύθηκε το 1987 και εδρεύει στον Δήμο Περιστερίου - Αττικής.

Η επίβλεψη των εργασιών και η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τριμελές Διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους κατωτέρω:

Μουρκοβίτης Κωνσταντίνος, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Στιβακτάκης Αχιλλεύς, Μέλος

Kuchenmeister Friedemann, Μέλος

«Η εταιρεία έχει στόχο την επίτευξη της ισορροπημένης ανάπτυξης της, την δραστηριοποίηση της με σεβασμό στο περιβάλλον και την τόνωση της τοπικής και κατ’ επέκταση εθνικής οικονομίας, διατηρώντας και αυξάνοντας τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Επίσης ειδικότερος στόχος αποτελεί η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Ως αποτέλεσμα της διαχρονικής μας δέσμευσης για ποιοτικές υπηρεσίες και υγιείς συνεργασίες, έχουμε την καθιέρωση της εταιρείας στον χώρο ως ενός αξιόπιστου συνεργάτη για τους πελάτες μας και θέτουμε πλέον ως στόχο, στην παρούσα ιδιαίτερα δύσκολη και ανταγωνιστική οικονομική συγκυρία, τη διατήρηση της υφιστάμενης θέσης μας στον κλάδο. Ενόψει λοιπόν των αυξημένων προκλήσεων, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, η επένδυση σε ακόμα αρτιότερα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες θα αποτελέσει την κύρια στρατηγική μας για τα επόμενα έτη», ανέφερε η διοίκηση της εταιρείας στην οικονομική της έκθεση, λίγο καιρό προτού κατατεθεί η αίτηση πτώχευσης…