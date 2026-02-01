Ψηφιακό προβάδισμα με αστερίσκους για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Ψηφιακά ώριμες οι επιχειρήσεις ΕΕ και Ελλάδας στις βασικές ψηφιακές τεχνολογίες. Πίσω στην υιοθέτηση προηγμένων λύσεων. Παραμένει το χάσμα μεταξύ μικρών και μεγάλων.

Επαρκώς ψηφιοποιημένες δείχνουν οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το χάσμα ωστόσο μεταξύ μικρομεσαίων να παραμένει, όπως αποδεικνύουν τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ενσωματώσει το e-business στο επιχειρηματικό τους μοντέλο, στην βασική του όμως εκδοχή, καθώς στην υιοθέτηση επιμέρους προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τα data analytics, κινούνται κάτω από τον μέσο όρο.

Στροφή προς την ψηφιοποίηση έχουν κάνει οι ελληνικές επιχειρήσεις

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για την «Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία» των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση της κατάταξης όσον αφορά στην ενσωμάτωση του e-business. Η πρώτη πεντάδα της ευρωπαϊκής κατάταξης περιλαμβάνει πριν από την Ελλάδα την Δανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Φινλανδία. Στον αντίποδα στις τελευταίες θέσεις της λίστας βρίσκονται η Ρουμανία, η Σουηδία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Κροατία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον όρο e-business ενοοείται η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις επιχειρήσεις για τη λειτουργία, την ενοποίηση και τη βελτίωση των επιχειρησιακών τους διαδικασιών (σ.σ. μέσω εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP) καθώς και για την εσωτερική ανταλλαγή πληροφοριών, την ανάλυση δεδομένων ή την επικοινωνία με επιχειρηματικούς εταίρους και πελάτες (σ.σ. κυρίως μέσω εφαρμογών διαχείρισης σχέσεων πελατών (Customer Relationship Management – CRM). Στον όρο συμπεριλαμβάνεται και το λογισμικό Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence – BI) για την λήψη αποφάσεων.

Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις στην ΕΕ έχουν επενδύσει σε ERP, CRM ή BI

Όσον αφορά τα προαναφερθέντα επιμέρους εργαλεία των επιχειρήσεων και σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, προκύπτει ότι το 2025 περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (53,47%) χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον μία εφαρμογή επιχειρησιακού λογισμικού ERP, CRM ή BI. Παρόλα αυτά το χάσμα μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρών παρέμεινε έντονο.

Για την ακρίβεια, το ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρησιμοποιούσαν εφαρμογές ERP έφτασε το 46,45% το 2025. Το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ERP διαμορφώθηκε στο 41,08%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των μεσαίων επιχειρήσεων (69,93%) και ακόμα χαμηλότερο σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις (88,71%).

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και για τις εφαρμογές CRM, οι οποίες κατά μέσο όρο χρησιμοποιήθηκαν από το ένα τέταρτο περίπου (28,51%) των επιχειρήσεων στην ΕΕ το προηγούμενο έτος. Ωστόσο στις μικρές επιχειρήσεις, το ποσοστό χρήσης CRM ανήλθε στο 24,69%, δηλαδή κατά 16,39 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το ποσοστό χρήσης ERP. Στις μεγάλες επιχειρήσεις, η υιοθέτηση CRM (65,43%) ήταν επίσης χαμηλότερη κατά 23,28 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τη χρήση ERP.

Τέλος, όσον αφορά στην χρήση λογισμικού Business Intelligence (BI) παρέμεινε εν γένει πιο περιορισμένη, με ποσοστό 16,28% το 2025, χαμηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά για ERP και CRM. Ωστόσο, στις μεγάλες επιχειρήσεις, το λογισμικό BI χρησιμοποιήθηκε ελαφρώς περισσότερο από το CRM, με ποσοστό 69,24%.

Χαμηλά στην υιοθέτηση Cloud Computing και Data Analytics οι ελληνικές επιχειρήσεις

Παρά το προβάδισμα σε τεχνολογίες βασικής–μεσαίας ψηφιακής ενσωμάτωσης όπως τα λογισμικά τύπου ERP, CRM και ΒΙ που κατέκτησε η ελληνική επιχειρηματική σκηνή, η χώρα μας παρέμεινε χαμηλά στην κατάταξη όσον αφορά στην χρήση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών όπως το cloud computing και τα data analytics.

Ειδικότερα όσον αφορά στη χρήση cloud μέσω πληρωτέας συνδρομής σε κάποιον πάροχο, η οποία σε όλο και περισσότερες χώρες βρίσκεται σε φάση μαζικής υιοθέτησης, βρέθηκε στην προτελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης ενδιάμεσα από την Ρουμανία και την Βουλγαρία, γεγονός που αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο πεδίο για τις εγχώριες εταιρείες πληροφορικής διαθέτει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Οι χώρες που ηγήθηκαν της συγκεκριμένης τεχνολογικής ενσωμάτωσης ήταν η Φινλανδία η Ιταλία η Μάλτα η Ιρλανδία και η Σουηδία. Σε επίπεδο ΕΕ το 2025, το 52,74% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με περισσότερους από 10 εργαζομένους, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων, δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν επί πληρωμή υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing).

Εξίσου χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη βρέθηκε και στην περίπτωση των data analytics, κινούμενη χαμηλότερα στον μέσο όρο της ΕΕ. Σημειωτέον ότι το 2025, το ένα τρίτο (33,02%) των επιχειρήσεων στην ΕΕ με περισσότερους από 10 εργαζόμενους, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων, πραγματοποιούσαν ανάλυση δεδομένων από ίδιους εργαζομένους.



