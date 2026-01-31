Οι πολιτικές που θα φέρουν πίσω τους Έλληνες επιστήμονες, στο επίκεντρο της 110ης Συνόδου Πρυτάνεων

Στο επίκεντρο των προτάσεων βρέθηκαν οι πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να επιτραπεί και να ενταθεί η επιστροφή λαμπρών Ελλήνων επιστημόνων στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να αποτραπεί η φυγή νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό.

Με θέμα «Πανεπιστήμια σε Νέα Εποχή: Από το Brain Drain στο Brain Gain--Καινοτομία, Εξωστρέφεια, Συμπερίληψη και Εκσυγχρονισμός στην Ανώτατη Εκπαίδευση», πραγματοποιήθηκαν στον Βόλο οι εργασίες της 110ης Συνόδου Πρυτάνεων, υπό την προεδρία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από τις 27 έως και τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Οι πρυτάνεις συζήτησαν προτάσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση, τη στελέχωση, την κυβερνοασφάλεια και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ και τις κατέθεσαν στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία παρευρέθη στις εργασίες της Συνόδου, κατά την τελευταία ημέρα της διεξαγωγής της.

Στο επίκεντρο των προτάσεων βρέθηκαν οι πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να επιτραπεί και να ενταθεί η επιστροφή λαμπρών Ελλήνων επιστημόνων στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να αποτραπεί η φυγή νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό.

Χρηματοδότηση και στελέχωση παραμένουν σε υψηλή προτεραιότητα

Η Σύνοδος, στις προτάσεις της, επανέλαβε ότι η χρηματοδότηση αποτελεί ένα «εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα». Όπως αναφέρεται, η χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί από το ΕΠΑ 2026-2030 υπολείπεται των αναγκών των Πανεπιστημίων.

«Με αυτά τα δεδομένα, η Σύνοδος θεωρεί ότι χρειάζεται να εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι από άλλες χρηματοδοτικές πηγές. Επίσης, επισημάνθηκε η ανάγκη πρόσθετης ενίσχυσης σε δαπάνες που αφορούν στη σίτιση και στη στέγαση των φοιτητών/φοιτητριών», αναφέρεται στις προτάσεις της Συνόδου.

Επιπλέον, η Σύνοδος επεσήμανε το «πάγιο πρόβλημα της υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων» σε διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό. Ειδικότερα, στο θέμα της κινητικότητας που αφορά στο διοικητικό προσωπικό, τονίστηκε ότι θα πρέπει να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των πανεπιστημίων για την όποια μετακίνηση του προσωπικού, όπως αυτό ισχύει στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

Υποστήριξη για κυβερνοασφάλεια

Η Σύνοδος ανέδειξε και το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας, το οποίο, όπως αναφέρεται, « αναδεικνύεται σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα». Οι πρυτάνεις ζήτησαν από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να υπάρξει υποστήριξη και χρηματοδότηση κοινών εργαλείων ώστε να υλοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες δράσεις, στο πλαίσιο της κοινής αντιμετώπισής της στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Επιτροπή για την αναμόρφωση των κριτηρίων της ΕΘΑΑΕ για χρηματοδότηση

Κατά τις εργασίες της η Σύνοδος προχώρησε στη σύσταση επιτροπής, η οποία θα επιφορτιστεί με την επικαιροποίηση και αναμόρφωση των δεικτών που οδηγούν στην ετήσια κατανομή της τακτικής χρηματοδότησης, τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια της ΕΘΑΑΕ, δηλαδή.

Ακόμη, αναφορικά με τα ακαδημαϊκά ζητήματα, η Σύνοδος πρότεινε οι εισακτέοι/εισακτέες στα πανεπιστήμια των ακαδημαϊκών ετών 2024-25, 2025-26 και εφεξής να λαμβάνουν διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια με τους ίδιους όρους με τους οποίους το λάμβαναν και οι εισακτέοι/εισακτέες προ της εφαρμογής του Νόμου 4957/22.

Νομοθετική ρύθμιση για τους ΕΛΚΕ

Η Σύνοδος επεσήμανε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τη διαχείριση των προγραμμάτων/έργων από τους ΕΛΚΕ με την εφαρμογή του Ν. 5140/2024, ο οποίος ορίζει τη διαχείρισή τους μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος.

«Ο εν λόγω νόμος επιφέρει σημαντικές αλλαγές και καθυστερήσεις, αυξάνει υπέρμετρα τη γραφειοκρατία και το φόρτο εργασίας, καθώς και την πιθανότητα λαθών λόγω χειροκίνητων εισαγωγών οικονομικών κινήσεων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στις προτάσεις της Συνόδου.

Σύνοδος ζητά την εξαίρεση των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ από τη συγκεκριμένη διάταξη, καθώς η διαχείρισή τους «καθίσταται σχεδόν αδύνατη».

Συμμετοχή για την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, τέλος, πρότεινε στην υπουργό Παιδείας τη συμμετοχή μελών της στην ομάδα προετοιμασίας της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ το 2ο εξάμηνο του 2027.

Σημειώνεται, ότι η επόμενη Σύνοδος των Πρυτάνεων είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, υπό την προεδρία του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ