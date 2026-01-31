Χαρακόπουλος: Αυξήσεις μισθών έφεραν οι φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ

Οι αυξανόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης είναι βέβαιο ότι θα προσφέρουν τις δυνατότητες για ακόμη πιο ηχηρές παρεμβάσεις υπέρ της ενίσχυσης της κοινωνικής ευημερίας, αναφέρει ο γγ της ΚΟ της ΝΔ.

«Οι πραγματικές αυξήσεις που είδαν εκατομμύρια εργαζόμενοι στις αποδοχές τους, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων φοροελαφρύνσεων που νομοθέτησε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνιστούν το αποτέλεσμα της συνετούς και συνεπούς οικονομικής πολιτικής, που ακολουθείται τα τελευταία επτά χρόνια. Με προϋπόθεση την πολιτική σταθερότητα, οι αυξανόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης είναι βέβαιο ότι θα προσφέρουν τις δυνατότητες για ακόμη πιο ηχηρές παρεμβάσεις υπέρ της ενίσχυσης της κοινωνικής ευημερίας», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης, που αποτυπώθηκε σε πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές εκατομμυρίων πολιτών.

Ο Θεσσαλός πολιτικός επισημαίνει, επίσης, ότι «αναμφίβολα ανάμεσα στις κατηγορίες των ωφελημένων από τις νέες φοροαπαλλαγές ξεχωρίζουν οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι. Λαμβάνοντας υπόψη το οξύ δημογραφικό πρόβλημα που μαστίζει τη χώρα, και απειλεί τη συρρίκνωσή μας ως έθνους, τα μέτρα αυτά που, μεταξύ άλλων, απαλλάσσουν από κάθε φόρο πολύτεκνους και εργαζόμενους έως 25 ετών, αποτελούν μια ουσιαστική πολιτική τομή εκ μέρους της κυβέρνησης.

Η υλοποίηση των φοροελαφρύνσεων που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, προσθέτει ο κ.Χαρακόπουλος, αποδεικνύει, για μια ακόμη φορά, ότι αυτή η κυβέρνηση κινείται με σχέδιο και όραμα, και μπορεί να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες για την πορεία της χώρας. Αυτό εξηγεί και τη συνεχιζόμενη κατίσχυσή της σε όλες τις έρευνες της κοινής γνώμης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα αυτοδύναμη διακυβέρνηση της ΝΔ το 2027».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ