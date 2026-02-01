Τραμπ: Παρόλες τις σκοτούρες, δεν ξέχασε τους Αμερικάνους αγρότες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εξελέγη με την σημαντική βοήθεια των αγροτικών ψήφων, κι έδειξε ότι αυτό δεν το ξεχνάει καθώς στήριξε έμπρακτα τους αγρότες.

Οι αγρότες, αποτελούν ένα ξεχωριστό εκλογικό κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο. Εξ’ ου και παντού υπάρχουν στοχευμένες πολιτικές προς όφελός τους, πέραν φυσικά αυτών της διατροφικής αυτάρκειας και των τιμών στο ράφι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, στις σύγχρονες δημοκρατίες η εκλογική σημασία των αγροτών έχει διαχρονικά μειωθεί, ακολουθώντας την πληθυσμιακή μείωση τους. Ίσως γι’ αυτό, τα περισσότερα μέτρα που τους αφορούν, λαμβάνονται προς το τέλος της θητείας των εκλεγμένων κυβερνήσεων, ώστε να... το θυμούνται όταν έλθει η ώρα της κάλπης.

Στην περίπτωση Τραμπ, αυτό δεν φαίνεται να ισχύει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εξελέγη με την σημαντική βοήθεια των αγροτικών ψήφων, κι έδειξε ότι αυτό δεν το ξεχνάει. Πολύ σύντομα από την ανάληψη των καθηκόντων του, έκανε μια δήλωση που στην ουσία δείχνει και την άποψή του περί αγροτικής πολιτικής: “Οι αγρότες δεν βγάζουν λεφτά από την δουλειά τους, την κάνουν γιατί τους αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής! Εμείς πρέπει να τους στηρίξουμε γιατί τους έχουμε ανάγκη”.

Εκτιμάται ότι το “Εμείς” αφορά την κοινωνία και όχι μόνο τους Ρεπουμπλικάνους…

Στήριξη σε 3 άξονες

Στον ένα χρόνο που μεσολάβησε, έδειξε ότι πίστευε αυτά που έλεγε. Στήριξε τους αγρότες των ΗΠΑ με τρεις τρόπους: α) με άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις, στοχευμένες σε όσους υπέφεραν από την πτώση τιμών των προϊόντων αλλά και την πτώση των εξαγωγών σόγιας στην Κίνα, β) με ανάληψη δράσεων που διασφαλίζουν την συνέχιση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων εν μέσω σφοδρού εμπορικού πολέμου και τέλος γ) αναλαμβάνοντας πολιτικές δράσεις που στηρίζουν την αγροτική οικονομία της χώρας του, προεξάρχουσας της υιοθέτησης της ανάστροφης διατροφικής πυραμίδας και των νέων κατευθύνσεων που εστιάζονται στην φράση “Τρώτε πραγματικό φαγητό” (Eat real food), δηλαδή όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χωράφι.

Σε έναν απολογισμό που δημοσίευσε στο Κυβερνητικό ιστότοπο, με τίτλο American farmers First, δεν παρέλειψε να κατακεραυνώσει την διοίκηση Μπάιντεν, λέγοντας ότι παρέλαβε την χειρότερη αγροτική οικονομία, εδώ και δεκαετίες. Στον ένα αυτό χρόνο, έχει διανείμει στους αγρότες πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 30 δισ. δολάρια, με τα 12 δισ. από αυτά να αφορούν το πακέτο της 8ης Δεκεμβρίου 2025, σαν αντιστάθμισμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, από το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των εμπορευμάτων και τις άστοχες πολιτικές εμπορίου των τελευταίων χρόνων.

Επιπλέον μέσω της Supplemental Disaster Relief Program διένειμε σε πάνω από 560.000 αγρότες σόγιας, καλαμποκιού, σόργου και άλλων μεγάλων καλλιεργειών, το ποσό των 9,3 δισ. δολαρίων ως αντιστάθμισμα των απωλειών της προβληματικής χρονιάς 2024. Μέσω της δράσης Marketing Assistance for Specialty Crops διένειμε σε 52.000 αγρότες που καλλιεργούν μικρότερης σημασίας προϊόντα το ποσό των 1,9 δισ. δολ, ονοματίζοντας ξεκάθαρα τις ευθύνες της διοίκησης Μπάιντεν για τα προβλήματα που τους δημιούργησε. Μέσω του Supplemental Disaster Relief Program έδωσε αποζημιώσεις 9 δισ. σε 388.000 αγρότες που επλήγησαν από καιρικά φαινόμενα, με άλλα 6 δις να είναι καθ’ οδόν τους επόμενους 4 μήνες.

“Παρόντες” οι αγρότες στις συνομιλίες με τον Σι!

Κι ενώ έριξε μεγάλο προσωπικό βάρος στην κήρυξη εμπορικού πολέμου προς πάσαν κατεύθυνση, δεν ξέχασε να ζητήσει ευθέως από τον Κινέζο πρόεδρο Σι, κατά την συνάντησή τους στις 30 του περασμένου Οκτωβρίου, να ξαναρχίσει άμεσα τις εισαγωγές αμερικάνικης σόγιας. Η αλλαγή προμηθευτή από την Κίνα, από Αμερική σε Βραζιλία, είχε κυριολεκτικά μηδενίσει τις εξαγωγές των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, γεμίζοντας ασφυκτικά τις αποθήκες και δημιουργώντας τεράστια ανασφάλεια όχι μόνο σε αγρότες αλλά και σε ολόκληρο το κύκλωμα παραγωγής και διάθεσης αμερικάνικης σόγιας. Ήταν προφανώς τόσο πιεστικός προς τον πρόεδρο Σι, ώστε οι φορτώσεις από Αμερικάνικα λιμάνια προς Κίνα, ξεκίνησαν λίγες μόνο ημέρες μετά την συνάντησή τους, ενώ το πλάνο εισαγωγών που ανακοινώθηκε από την μεριά της Κίνας μέχρι τέλος του έτους, ικανοποίησε απολύτως την αμερικάνικη πλευρά.

Αναθεώρηση των διατροφικών κατευθύνσεων – Eat real Food

Η πλέον όμως υποστηρικτική κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Αμερικάνους αγρότες, ήταν οι νέες διατροφικές οδηγίες προς το αμερικάνικο έθνος, οι οποίες αποτυπώθηκαν με την ανάστροφη μορφή της γνωστής πυραμίδας της Μεσογειακής Διατροφής. Με βασικό σύνθημα “Make America healthy again” ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός αντιεμβολιαστής και υπέρμαχος της υγιεινής διατροφής και ζωής, παρουσία της Υπουργού Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς, ανακοίνωσε τις νέες διατροφικές κατευθύνσεις.

Να σημειωθεί ότι οι ανακοινώσεις αυτές, δεν αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου, όπως στα καθ’ υμάς, αλλά οι πάρα πολλοί φορείς στις ΗΠΑ που έχουν ευθύνη να παρέχουν γεύματα σε πολίτες και ένστολους, είναι υποχρεωμένοι να τις ακολουθούν. Ήδη αναζητούν την επιπλέον χρηματοδότηση. Εκατομμύρια γεύματα διανέμονται με κρατική δαπάνη σε σχολεία, φυλακές, γηροκομεία, άσυλα, στρατό και σώματα ασφαλείας. Επομένως η σύσταση ”τρώτε πραγματικό φαγητό”, κλείνει το μάτι στους αγρότες που τους καλεί να βάλουν τα δυνατά τους να φτιάξουν περισσότερη πρωτεΐνη, ζωική και φυτική, περισσότερα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αυγά αλλά και τις βιομηχανίες τροφίμων να αγοράσουν τις καλύτερες πρώτες ύλες για να φτιάξουν τα γεύματα που θα προσφέρουν.

Στην ουσία, η διοίκηση Τραμπ, προσπαθεί να ανοίξει νέους διατροφικούς δρόμους με γνώμονα την βελτίωση της υγείας των Αμερικάνων πολιτών. Δεν είναι τυχαίο, ότι η ευθύνη αυτή ανήκε στο παρελθόν στο Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο και χρηματοδοτεί τα κρατικά γεύματα. Δεν είναι σαφές, η εμπλοκή Κένεντι, ο οποίος είχε θερμές σχέσεις εδώ και καιρό με τον Πρόεδρο, συνεπάγεται και μεταφορά αρμοδιοτήτων ή απλώς συνδιαχείριση, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια φρέσκια ματιά στο όλο θέμα. Οι Αμερικάνοι αγρότες, θα πρέπει να αισθάνονται πολύ υπερήφανοι που η κυβέρνησή τους προχώρησε παραπέρα το γνωστό σύνθημα “Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει φαγητό”. Η προτροπή Κένεντι “Τρώτε αληθινό φαγητό,” ξεπερνάει την χαμηλή βάση που έθεσαν οι αγρότες στη λογική της αυτάρκειας και καθιστά τον κόπο των αγροτών μέρος της καλής και ευχάριστης ζωής, χωρίς προβλήματα με την καρδιά, τον διαβήτη και όλα αυτά που μας απασχολούν καθημερινά.

Αυτά τα πολλά έκανε η διοίκηση Τραμπ για τους Αμερικάνους αγρότες, στον ένα χρόνο που βρίσκεται στην εξουσία. Εάν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και προς την ίδια κατεύθυνση, ίσως προκύψουν και πολύ ευχάριστες διατροφικές εκπλήξεις, αλλά και νέα δεδομένα στην αγροτική πολιτική τόσο των ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο λόγος του υπουργού Υγείας, προφανώς εν γνώσει του προέδρου, όταν καταφέρεται εναντίον μεγάλων εμπορικών σημάτων, τα οποία και κατηγορεί ότι έφεραν την υγεία των Αμερικάνων σε κακή κατάσταση! Παρόμοια συμπεριφορά υπουργού ή κοινοτικού αξιωματούχου, θα είχε ξεσηκώσει θύελλες.

Ας μείνουμε προς το παρόν εδώ και να ξαναπιάσουμε το θέμα μετά από καιρό, να δούμε εάν οι υποψίες μας όπως διατυπώθηκαν παραπάνω έχουν βάση ή είναι απλώς ευσεβείς πόθοι.

