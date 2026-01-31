Ειδήσεις

Ανδρουλάκης: Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Η νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996 στα Ίμια γράφτηκε βαθιά στην εθνική συλλογική μνήμη», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996 στα Ίμια γράφτηκε βαθιά στην εθνική συλλογική μνήμη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης καθώς σήμερα συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τη θυσία εν ώρα καθήκοντος των αξιωματικών μας του Πολεμικού Ναυτικού, Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού.

«Αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής .

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ακόμη στη δήλωσή του ότι στη σημερινή «30η επέτειο της κρίσης των Ιμίων διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Δεν είναι αποδεκτός ο "κατά περίπτωση" σεβασμός του διεθνούς δικαίου».

«Αυτά είναι τα διαχρονικά θεμέλια της εξωτερικής μας πολιτικής δομημένα πάνω σε σταθερές αρχές και όχι στις επιδιώξεις της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας»,ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ/ ΜΠΕ

