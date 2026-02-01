Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά για την εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Αν κάνουν μια συμφωνία με την Κίνα, ναι, θα κάνουμε κάτι πολύ ουσιαστικό, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, ότι οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν με ουσιαστικό τρόπο αν ο Καναδάς προχωρήσει με την εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε με την Κίνα.

"Αν κάνουν μια συμφωνία με την Κίνα, ναι, θα κάνουμε κάτι πολύ ουσιαστικό", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

"Δεν θέλουμε η Κίνα να πάρει τον έλεγχο του Καναδά. Και αν κάνουν τη συμφωνία που κοιτάζει να κάνει, η Κίνα θα πάρει τον έλεγχο του Καναδά", πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς 100% στον Καναδά αν φέρει εις πέρας εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

