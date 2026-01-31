Ιράν: Διαμορφώνεται πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Για διαμόρφωση ενός πλαισίου διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, έκανε λόγο ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X στην περσική γλώσσα, την ώρα που πλανάται έντονη η «οσμή» του πολέμου στον περσικό κόλπο.
برخلاف فضاسازیِ جنگ رسانهای تصنعی، شکلگیری ساختاری برای #مذاکرات در حال پیشرفت است.
«Σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον τεχνητό πόλεμο των μέσων ενημέρωσης, η διαμόρφωση μιας δομής για διαπραγματεύσεις βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε στην ανάρτησή του ο Λαριτζανί, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αν υπάρχουν εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά.