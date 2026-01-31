Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Διαμορφώνεται πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Διαμορφώνεται πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ
Ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, ανέφερε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για διαμόρφωση ενός πλαισίου διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, έκανε λόγο ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X στην περσική γλώσσα, την ώρα που πλανάται έντονη η «οσμή» του πολέμου στον περσικό κόλπο.

«Σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον τεχνητό πόλεμο των μέσων ενημέρωσης, η διαμόρφωση μιας δομής για διαπραγματεύσεις βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε στην ανάρτησή του ο Λαριτζανί, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αν υπάρχουν εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις στο Ε9 – Ποιοι πρέπει να τρέξουν

Metlen: Στους ευνοημένους από την αύξηση στις τιμές του αλουμινίου – «Κλειδί» το hedging

ΕΦΚΑ: Ρεκόρ 225.000 συνταξιοδοτήσεων το 2025 - Από Παιδείας, Υγείας και Άμυνας οι περισσότερες αποχωρήσεις

tags:
Ιράν
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider