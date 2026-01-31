8ο Greek Investment Day: Έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τις ελληνικές εισηγμένες

Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200 συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων ελληνικών εισηγμένων εταιρειών και θεσμικών επενδυτών από τη διεθνή αγορά, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Tο έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες επιβεβαιώθηκε στην εβδομάδα που μας πέρασε στο 8ο Greek Investment Day που διοργάνωσε στο Παρίσι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200 συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων ελληνικών εισηγμένων εταιρειών και θεσμικών επενδυτών από τη διεθνή αγορά, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η διοργάνωση αποτελεί, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, ένα από τα πλέον αξιόπιστα και αναγνωρίσιμα διεθνή road shows για την προβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και προσέλκυσε συνολικά 50 συμμετέχοντες από 30 διεθνείς επενδυτικούς οίκους, κυρίως γαλλικά και ευρωπαϊκά Asset Management Firms, μεταξύ των οποίων οι AXA, Amundi, Amiral, Edmond de Rothschild, DNCA, Fiera, Gemway, Independence, LFDE, Moneta, COGEFI.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν εισηγμένες εταιρείες από ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, της ενέργειας, της βιομηχανίας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των μεταφορών, της πληροφορικής, του real estate και των καταναλωτικών αγαθών. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι AΔMHE, Aegean, Alpha Bank, Alter Ego, Alumil, Athens International Airport, AVAX, BriQ Properties, Cenergy, ElvalHalcor, GEK TERNA, HELLENiQ ENERGY, Ideal, Κρι Κρι, Lamda Development, Metlen, Motor Oil, Optima Bank, Piraeus Bank, PPC, Profile, Q&R, Sarantis και Titan.

Οι θεσμικοί επενδυτές υψηλού κύρους που έλαβαν μέρος απέκτησαν άμεση και ουσιαστική εικόνα των επιχειρηματικών στρατηγικών, των οικονομικών επιδόσεων και των μεσομακροπρόθεσμων προοπτικών των ελληνικών εταιρειών.

Το Greek Investment Day που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Παρίσι αποτελεί σημείο αναφοράς για Γάλλους και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές από την Ευρώπη που επιδιώκουν έκθεση στην ελληνική οικονομία και καταγράφει σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή και υψηλό επίπεδο των θεσμικών χαρτοφυλακίων που μετέχουν.

