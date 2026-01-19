ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα απασχόλησης 150 ανέργων στα «Ναυπηγεία Ελευσίνας» - Οι προσωρινοί πίνακες

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία 150 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (www.dypa.gov.gr) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ωφελούμενων και αποκλειομένων του προγράμματος «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 150 ανέργων, πρώην εργαζομένων στην εταιρία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε., στο δημόσιο τομέα».

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι έχουν εργαστεί στο παρελθόν στην εταιρία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία 150 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε κλάδους και ειδικότητες που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του προγράμματος, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές έως 1.200 ευρώ.

Η κατάρτιση των προσωρινών πινάκων πραγματοποιήθηκε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης, η οποία έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την αίτησή τους και τη μοριοδότησή τους:

• μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, στην καρτέλα της αίτησής τους, ή

• από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων, με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Αιτιολογημένες ενστάσεις, με επισύναψη τυχόν δικαιολογητικών, υποβάλλονται από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 14:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του www.dypa.gov.gr, με χρήση κωδικών TAXISnet.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής επισύναψης δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα καταθέσουν στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) έως την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 14:00, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους στην ηλεκτρονική ένστασή τους, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 5.500.000 ευρώ.