Υποχρεωτική η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην ιδιωτική ασφάλιση - Τι αυξήσεις «ξεκλειδώνει»

«Ξεπαγώνει» η επεκτασιμότητα της από 8.7.2025 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής

ασφάλισης, ετών 2025-2027.

Η σύμβαση κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική με απόφαση της Νίκης Κεραμέως, με τη σύμφωνη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 3.12.2025.

Η σύμβαση που υπεγράφη από την Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ) εκ μέρους της εργατικής πλευράς και από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, προβλέπει αυξήσεις 4% (αναδρομικά) από 1/1-31/12/2025, 3% για το διάστημα από 1/1-31/12/2026 και 2% για το διάστημα από 1/1/-31/12/2027.

Για το 2026 το πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο ορίζεται στα 1.097 ευρώ και το 14ο στα 1.495 ευρώ.

Εντός του α’ εξαμήνου του 2026 αναμένεται να επεκταθούν και κάποιες άλλες από τις 18 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, με αφορμή την «Κοινωνική Συμφωνία», την οποία υπέγραψε στις 26 Νοεμβρίου 2026 η υπουργός Εργασίας με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, κ.λπ.).

Η «Κοινωνική Συμφωνία» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο κρίσιμες αλλαγές σε σχέση με την επεκτασιμότητα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, δηλαδή την υποχρεωτική ισχύ και στις επιχειρήσεις-μη μέλη των κλαδικών εργοδοτικών οργανώσεων:

μείωση του ποσοστού κάλυψης στο 40% έναντι του 50% που είναι σήμερα.

περιορισμός των στοιχείων που απαιτούνται για την εγγραφή των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε αντίστοιχα, στα απολύτως απαραίτητα.

Πάντως στην τελευταία έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία (2024) αναφέρεται πως υπογράφηκαν και κυρώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας μόλις 18 ΣΣΕ κλαδικού ή ομοιοεπαγγελματικού, εθνικού ή τοπικού χαρακτήρα, εκ των οποίων οι εννέα είναι εθνικές κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές και οι άλλες εννέα τοπικές κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές. Για το 2024 είχαν υπογραφεί επίσης 238 επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, εκ των οποίων το 66% δεν προβλέπει καμιά μισθολογική αύξηση, δηλαδή οι δύο στις τρεις, ενώ στο σύνολό τους καλύπτουν μόλις 168.000 εργαζόμενους.

Σε κλαδικό και ομοιοεπαγγελματικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια του 2024, ήταν επίσης σε ισχύ συνολικά 43 ΣΣΕ, δηλαδή, εκτός από όσες υπογράφηκαν το 2024, ίσχυαν ήδη άλλες 25 ΣΣΕ παρελθόντων ετών, που είχαν συναφθεί το 2022 και το 2023 και εξακολουθούν να ισχύουν. Εάν συνυπολογιστούν και οι τέσσερις ΣΣΕ των ναυτικών, οι ΣΣΕ ανέρχονται σε 47 καλύπτοντας δυνητικά περίπου 711.500 εργαζομένους, δηλαδή περίπου το 28% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων, όπως εκτιμά το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.