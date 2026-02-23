Υψηλό εξαμήνου για το πετρέλαιο

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 0,52%, στα 71,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate απώλεσε 0,41%, στα 66,21 δολάρια.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και την αναγνώριση του δικαιώματός της να εμπλουτίζει ουράνιο, υπογράμμισε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ενόψει των συνομιλιών την Πέμπτη με τις ΗΠΑ. «Οι Ιρανοί είναι πιο ανοιχτοί στο να συζητήσουν για το πυρηνικό τους πρόγραμμα», επεσήμανε ο Φιλ Φλιν, αναλυτής της Price Futures Group. Ωστόσο, ο κίνδυνος επίθεσης στο Ιράν εξακολουθεί να είναι υψηλός, προειδοποίησε.

Η ανησυχία για πιθανή στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησε τις τιμές του Brent σε άνοδο άνω του 5% την περασμένη εβδομάδα, σε υψηλό από τον Ιούλιο 2025, στα 72,34 δολάρια. «Με τον επόμενο, και πιθανώς τελευταίο, γύρο των συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα να μην ολοκληρωθεί πριν από την Πέμπτη, η προσοχή επικεντρώνεται στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς και την αντίδραση της κυβέρνησης», τόνισε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τάμας Βάργκα.

Η υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα σταματήσει την είσπραξη δασμών που επιβάλλονται βάσει του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Δυνάμεις Έκτακτης Ανάγκης την Τρίτη. Ωστόσο, ο Τραμπ αύξησε τον προσωρινό δασμό από 10% σε 15% στις εισαγωγές των ΗΠΑ από όλες τις χώρες, το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο από το νόμο. Στις ΗΠΑ, μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα σαρώνει το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αυξάνοντας την δραματικά την ζήτηση για καύσιμα και ειδικά ντίζελ.