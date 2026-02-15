Η δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις στην Ευρώπη αποτελεί καλύτερη προσέγγιση για την αποτροπή εκροών κεφαλαίων, από ό,τι η επιβολή φόρων αναφέρει η επικεφαλής της ΕΚΤ.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις στην Ευρώπη αποτελεί καλύτερη προσέγγιση για την αποτροπή εκροών κεφαλαίων προς άλλες περιοχές, από ό,τι η επιβολή φόρων.

Οι τρέχουσες εξελίξεις στις αγορές δείχνουν ότι οι επενδυτές ενδιαφέρονται να κατευθύνουν περισσότερα κεφάλαια στην Ευρώπη, ανέφερε η Λαγκάρντ την Κυριακή, κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

«Είμαι περισσότερο υπέρ των κινήτρων παρά των φόρων», δήλωσε η Λαγκάρντ. Το γενικότερο κλίμα αυτή τη στιγμή είναι θετικό για την Ευρώπη, καθώς «τα χρήματα εισρέουν».

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Κριστίν Λαγκάρντ έκανε τις δηλώσεις αυτές εν μέσω ολοένα και πιο έντονων εκκλήσεων από αξιωματούχους της ΕΚΤ, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ηγέτες επιχειρήσεων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην αυξανόμενη πρόκληση από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν συζητήσει την επιβολή των λεγόμενων «φόρων εξόδου» σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μεταφέρουν κεφάλαια εκτός ΕΕ προς άλλες δικαιοδοσίες, ως μέτρο ενίσχυσης των επενδύσεων στο μπλοκ.

Η εμπορική πολιτική ανατροπών του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί «ένα γερό ταρακούνημα» για την Ευρώπη ώστε να επιταχύνει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις της. Ωστόσο, πέρα από την οικονομική πρόκληση, «φέρνει επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες πιο κοντά», δήλωσε η Λαγκάρντ. Το πακέτο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ (107 δισ. δολαρίων) της ΕΕ προς την Ουκρανία δείχνει ότι το μπλοκ μπορεί να προωθήσει ουσιαστικές αποφάσεις ακόμη και αν δεν υποστηρίζονται από όλα τα κράτη-μέλη, πρόσθεσε.

Οι ηγέτες της ΕΕ πραγματοποίησαν ειδική σύνοδο κορυφής την περασμένη εβδομάδα για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της υστέρησης στην ανταγωνιστικότητα, βασιζόμενοι σε εκτενείς εκθέσεις των πρώην πρωθυπουργών της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα. Η Λαγκάρντ δήλωσε την Κυριακή ότι αναμένει να σημειωθεί πρόοδος εντός του έτους προς την κατεύθυνση της σχεδιαζόμενης ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων της ΕΕ.

Η Λαγκάρντ μίλησε μία ημέρα αφότου η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να προσφέρει ρευστότητα σε ευρώ σε νομισματικές αρχές ανά τον κόσμο, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει εντάσεις στις αγορές και να ενισχύσει τη διεθνή χρήση του ενιαίου νομίσματος.

Φωτογραφία @AP