Εισφορές 2026: Ανοικτή έως 31/1 η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας στον e-ΕΦΚΑ - Η κλίμακα με τα νέα ποσά

Οι επαγγελματίες θα κληθούν να καταβάλλουν τις νέες αυξημένες κατά 2,4% εισφορές, αφού έχουν επιλέξει την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν

Ανοικτή για δηλώσεις έως το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 είναι η ψηφιακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ που αφορά στην επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026.

Οι ασφαλισμένοι (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες) μπορούν να επισκεφθούν την ενότητα «Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών» στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, όπου τους δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης/δήλωσης μεταβολής της ασφαλιστικής κατηγορίας για το επόμενο έτος.

«H υποβολή αίτησης/δήλωσης μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας σας αφορά και εφόσον έχετε παράλληλη μισθωτή απασχόληση. Η επιλεγείσα κατηγορία θα ληφθεί υπόψη κατά την ολοκλήρωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας. Μέχρι τότε, αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών» αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ.

Οι επαγγελματίες θα κληθούν στο τέλος Φεβρουαρίου 2026 να καταβάλλουν τις νέες αυξημένες κατά 2,4% εισφορές, αφού προηγουμένως έχουν επιλέξει την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Αν δε δηλώσουν επιλογή, θα παραμείνουν στην ίδια κατηγορία που είχαν ενταχθεί το 2025.

Οι νέες ασφαλιστικές κατηγορίες των μη μισθωτών, με ενσωματωμένη την αύξηση του 2,4% (αλλά χωρίς την επιβάρυνση των 10 ευρώ για την ανεργία) έχουν ως εξής:

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

1η κατηγορία: 244,65 → 250,53 ευρώ

2η κατηγορία: 293,59 → 300,64 ευρώ

3η κατηγορία: 351,84 → 360,28 ευρώ

4η κατηγορία: 422,90 → 433,05 ευρώ

5η κατηγορία: 506,78 → 518,95 ευρώ

6η κατηγορία: 659,39 → 675,21 ευρώ

Επικουρική ασφάλιση

1η κατηγορία: 45,43 → 46,52 ευρώ

2η κατηγορία: 54,76 → 56,07 ευρώ

3η κατηγορία: 65,25 → 66,81 ευρώ

Κλάδος Εφάπαξ Παροχών

1η κατηγορία: 30,29 → 31,02 ευρώ

2η κατηγορία: 36,12 → 36,99 ευρώ

3η κατηγορία: 43,10 → 44,13 ευρώ

Αγρότες (ΟΓΑ)

1η κατηγορία: 145,63 → 149,13 ευρώ

2η κατηγορία: 174,74 → 178,93 ευρώ

3η κατηγορία: 209,69 → 214,72 ευρώ

4η κατηγορία: 251,63 → 257,67 ευρώ

5η κατηγορία: 302,90 → 310,17 ευρώ

6η κατηγορία: 394,94 → 404,43 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως 8 στους 10 μη μισθωτούς επιλέγουν το φθηνότερο ασφάλιστρο και μόλις 2 στους 10 επιλέγουν να ασφαλιστούν στις υψηλότερες κατηγορίες. Το γεγονός αυτό φανερώνει πως οι εισφορές είναι για τους περισσότερους η τελευταία προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα έξοδα, ενώ ακόμη και για εκείνους που επιλέγουν την πρώτη και φθηνή κατηγορία, το ποσοστό εισπραξιμότητας διαμορφώνεται πέριξ στο 60%.

Η πρώτη κατηγορία μάλιστα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε χαμηλότερες μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές, σε αντίθεση με τις επόμενες κατηγορίες ασφάλισης, δεδομένου ότι οι συντάξεις υπολογίζονται βάσει των καταβληθέντων ποσών. Ωστόσο η σημαντική αύξηση των εισφορών κατά 16,5% από το 2020 μέχρι και το 2025 οδηγεί πολλούς επαγγελματίες στην επιλογή του φθηνότερου ασφάλιστρου, καθώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν σε υψηλότερη κατηγορία που θα τους εξασφαλίσει μελλοντικά υψηλότερο συντάξιμο ποσό.

Όπως φανερώνουν τα στοιχεία των νέων συντάξεων από τις εκθέσεις «Ήλιος», οι χαμηλές εισφορές δημιουργούν μια νέα γενιά χαμηλοσυνταξιούχων που εισπράτουν ποσά από 772 ευρώ έως 886 ευρώ, ακόμη και με 40 χρόνια ασφάλισης.