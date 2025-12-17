Ειδήσεις | Ελλάδα

ΕΛΓΑ: Χθες «τράβηξε» από τους λογαριασμούς την παρακράτηση - σήμερα οι επιδοτήσεις

Μέχρι σήμερα το μεσημέρι θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων παραγωγών η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της καταβολής της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι, όπως μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανακοίνωση κοινοποιήθηκε μετά το χθεσινό «παράδοξο» το οποίο περιγράφεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά», αναφέρεται. Με τη δέσμευση πως «το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί».

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
Αγρότες
Αγροδιατροφή
ΟΠΕΚΕΠΕ
