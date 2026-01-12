Αρχηγός αστυνομίας Λονδίνου: Η πόλη είναι ασφαλέστερη από το Λος Αντζελες, τη Νέα Υόρκη και πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Το ποσοστό εγκληματικότητας στη βρετανική πρωτεύουσα έχει μειωθεί στο κατώτερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία, σύμφωνα με τον Μαρκ Ρόουλι.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λονδίνου, ο Μαρκ Ρόουλι, δήλωσε σήμερα ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στη βρετανική πρωτεύουσα έχει μειωθεί στο κατώτερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πόλη γίνεται ασφαλέστερη παρά τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλων σχετικά με το βίαιο έγκλημα στην πρωτεύουσα.

Ο Μαρκ Ρόουλι, επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, δήλωσε ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στο Λονδίνο βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό σε κατά κεφαλήν βάση και η πόλη είναι ασφαλέστερη από το Λος Αντζελες και τη Νέα Υόρκη αλλά και από πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Όπως είπε ο Ρόουλι, τα περιστατικά σοβαρού, βίαιου εγκλήματος στο Λονδίνο μειώνονται, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας και με εισαγωγές στο νοσοκομείο.

"Παρά τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν διαδικτυακά, περιλαμβανομένων των βίντεο με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης που δημιουργούν πλασματικά, βίαια σενάρια, κάποιοι σχολιαστές προωθούν ένα αφήγημα που τους βολεύει, ανεξάρτητα από το ότι τα γεγονότα περιγράφουν μια εντελώς διαφορετική κατάσταση", έγραψε ο ίδιος στην εφημερίδα The Times.

Τον Νοέμβριο ο Τραμπ είχε πει ότι υπάρχουν "επικίνδυνες" περιοχές για την αστυνομία στο Λονδίνο και είχε κατηγορήσει τον δήμαρχο της πρωτεύουσας Σαντίκ Καν ότι "άφησε το έγκλημα να ξεφύγει".

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι επικριτικός απέναντι στον Καν εδώ και χρόνια.

"Κοιτάξτε την εγκληματικότητα στο Λονδίνο. 'Ανθρωποι που τους μαχαιρώνουν στον πισινό ή ακόμη χειρότερα", δήλωσε ο Τραμπ τον Νοέμβριο στο βρετανικό δίκτυο GB News.

Τον Σεπτέμβριο ο ιδιοκτήτης του Χ Ίλον Μασκ είχε εμφανιστεί μέσω βιντεοσύνδεσης σε ακροδεξιά συγκέντρωση στο Λονδίνο, όπου είπε στο πλήθος ότι «έρχεται βία» και ότι «είτε αντιστέκεσαι, είτε πεθαίνεις».

Τα στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δείχνουν ότι το 2025 σημειώθηκαν 97 ανθρωποκτονίες στο Λονδίνο, μείωση κατά 11% σε σχέση με το 2024, και ότι τα βίαια περιστατικά τα οποία καταλήγουν σε τραυματισμό έχουν επίσης μειωθεί κατά ένα πέμπτο από το 2014.

"Στο Λονδίνο, είναι ξεκάθαρες οι αποδείξεις. Κερδίζουμε τη μάχη κατά του βίαιου εγκλήματος", έγραψε σήμερα στην εφημερίδα Guardian ο Σαντίκ Καν.

Τα στοιχεία αφορούν το βίαιο έγκλημα αλλά στην αντίληψη πολλών Βρετανών συμβαίνει το αντίθετο δεδομένης της αύξησης σε αδικήματα όπως οι κλοπές από καταστήματα, που τον περασμένο χρόνο σημείωσαν ιστορικό υψηλό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ