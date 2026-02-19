Άνοδος τζίρου στα καταλύματα, πτώση στην εστίαση το 2025 - Διπλό «πλήγμα» στην Σαντορίνη

Αντίθετες πορείες ακολούθησε ο κύκλος εργασιών στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αντίθετες πορείες ακολούθησε ο κύκλος εργασιών στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),

Συγκεκριμένα, όσο αφορά τα Καταλύματα, ανήλθε σε 11.766.152 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε ανέλθει σε 11.388.355 χιλ. ευρώ. Στον αντίποδα, οι Υπηρεσίες Εστίασης κατέγραψαν τζίρο 10.734.747 χιλ. ευρώ, μειωμένο 3,4% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε ανέλθει σε 11.117.232 χιλ. ευρώ.

Σημαντικό ήταν το πλήγμα που δέχθηκε η Σαντορίνη, αφού κατέγραψε ισχυρή πτώση άνω του 15% στον τζίρο τόσο των καταλυμάτων του νησιού όσο και στην εστίαση, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα, επηρεάζοντας τις τουριστικές αφίξεις.

Ετήσια στοιχεία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2) των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης (6,8%), Κέρκυρας και Ηρακλείου (6,6%), ενώ μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (17,2%) και Μυκόνου (0,5%).

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2) των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (15,5%) και Μεσσηνίας (8,1%), ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας (3,7%) και Ηρακλείου (1,1%).

Τριμηνιαία στοιχεία σε επίπεδο Χώρας

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 1.698.231 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 1.635.980 χιλ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1,0%, αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας (15,7%) και Κω (14,6%), ενώ μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (17,3%) και Ζακύνθου (1,6%).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 2.184.281 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2.271.034 χιλ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου (15,7%) και Μεσσηνίας (15,1%), ενώ αύξηση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας (8,7%) και Εύβοιας (0,4%).