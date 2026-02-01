Παπασταύρου: Από σήμερα σε ισχύ τα πορτοκαλί τιμολόγια για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές

Aπό την 1η Απριλίου 2026 τα πορτοκαλί τιμολόγια θα ισχύουν για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Την έναρξη του νέου τιμολογίου ενέργειας, πορτοκαλί χρώματος, κάνει γνωστή με ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρει ο κ. Παπασταύρου, «από σήμερα 1η Φεβρουαρίου 2026 το νέο Πορτοκαλί Τιμολόγιο για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές

Το δυναμικό, πορτοκαλί τιμολόγιο ενισχύει το εύρος επιλογών των καταναλωτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η δέσμευση της Κυβέρνησης για την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερή.

Με μια απλή αίτηση στον πάροχο ρεύματος και την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι καταναλωτές μπορούν να ενταχθούν στο πορτοκαλί τιμολόγιο και να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές χονδρικής, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ».

