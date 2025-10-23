Πάνω από 50 ένοπλες συγκρούσεις μαίνονται στην Αφρική - Σχεδόν το 40% όλων των συρράξεων παγκοσμίως

Περισσότερες από 50 συγκρούσεις μαίνονται στην Αφρική αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% όλων των ένοπλων συρράξεων παγκοσμίως, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) Ζιλ Καρμπονιέ.

«Είναι πολύ ανησυχητικό, πρόκειται για άνοδο 45% στον αριθμό των ένοπλων συγκρούσεων στην Αφρική από το 2020», τόνισε ο Καρμπονιέ σε συνέντευξή του στο AFP.

Αυτές «οι περισσότερες από 50 καταστάσεις ενεργών ένοπλων συγκρούσεων στην Αφρική», που αντιπροσωπεύουν «περίπου το 40% των συνολικών συγκρούσεων παγκοσμίως”, έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό περίπου 35 εκατομμυρίων ανθρώπων στην ήπειρο, δηλαδή «σχεδόν οι μισοί εκτοπισμένοι παγκοσμίως».

Ωστόσο, αν και οι ανάγκες είναι τεράστιες, η ΔΕΕΣ, όπως και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, είναι αντιμέτωπη με μείωση της διεθνούς βοήθειας, κατήγγειλε ο ίδιος.

Βασικές αιτίες είναι η κατάργηση της αμερικανικής υπηρεσίας διεθνούς ανάπτυξης (USAID) από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και η μείωση της χρηματοδότησης από τις χώρες της ΕΕ και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Τον Ιούλιο διεθνής έρευνα είχε αποκαλύψει ότι η κατακόρυφη μείωση της αμερικανικής διεθνούς βοήθειας ενδέχεται να προκαλέσει περισσότερους από 14 εκατ. επιπλέον θανάτους ως το 2030, εκ των οποίων το ένα τρίτο θα αφορά παιδιά.

«Αυτό μας αναγκάζει να λάβουμε πολύ επώδυνες αποφάσεις, πού πρέπει να μειώσουμε ή ακόμα και να σταματήσουμε ορισμένες από τις δραστηριότητές μας προκειμένου να δώσουμε προτεραιότητα σε άλλες», πρόσθεσε ο Καρμπονιέ.

Για τον αντιπρόεδρο της ΔΕΕΣ η πιο ανησυχητική κατάσταση είναι αυτή στο Σουδάν, όπου από τον Απρίλιο του 2023 μαίνεται αιματηρός εμφύλιος πόλεμος. Από τον πόλεμο αυτόν έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν εκτοπιστεί 12 εκατομμύρια και έχει προκληθεί «η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Στη χώρα αυτή «το σύστημα υγείας έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφ», υπογράμμισε ο Καρμπονιέ, εκφράζοντας την ανησυχία του για την επανεμφάνιση επιδημιών, κυρίως χολέρας και δάγκειου πυρετού.

Ο Ζιλ Καρμπονιέ εξέφρασε επίσης τη λύπη του για την «αναζωπύρωση των εχθροπραξιών» στη Σομαλία, μια χώρα στο Κέρας της Αφρικής που αντιμετωπίζει επιθέσεις από τους τζιχαντιστές Σεμπάμπ, και στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, όπου η βία έχει οξυνθεί από τον Ιανουάριο μετά την κατάληψη των μεγάλων πόλεων Γκόμα και Μπουκάβου από την ένοπλη ομάδα M23, με την υποστήριξη της Ρουάντα.

