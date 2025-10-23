Η Rakuten Viber Λανσάρει το Business Plus στην Ελλάδα

Η νέα συνδρομητική υπηρεσία Viber Business Plus ξεκινά στην Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν περισσότερους πελάτες και να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους.

Η νέα συνδρομητική υπηρεσία Viber Business Plus ξεκινά στην Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν περισσότερους πελάτες και να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους. Το Business Plus, η premium εκδοχή του Viber Business Account, ενισχύει την ορατότητα των μικρών επιχειρήσεων, βελτιώνοντας τη θέση τους στη Viber Αγορά και στα αποτελέσματα αναζήτησης του Viber, εξασφαλίζοντας ότι εμφανίζονται ψηλότερα στις λίστες.

Επιπλέον, οι συνδρομητές αποκτούν πλήρη πρόσβαση στο Viber Plus, την premium υπηρεσία που περιλαμβάνει άμεση επικοινωνία με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, μεταγραφή φωνητικών μηνυμάτων και δυνατότητα επεξεργασίας ή διαγραφής μηνυμάτων χωρίς ίχνη.

Οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην ψηφιακή τους παρουσία και την προσέλκυση νέων πελατών. Σύμφωνα με έρευνα της Constant Contact, το 56% των μικρών επιχειρήσεων δυσκολεύεται να γίνει ορατό online, ενώ το 60% θεωρεί πρόκληση την απόκτηση νέων πελατών.

Το Viber Business Plus αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να εμφανίζονται υψηλότερα στις αναζητήσεις του Viber και να αυξάνουν την εμβέλειά τους έως και 30% στην ταχέως αναπτυσσόμενη Viber Αγορά – τη νέα λειτουργία του Viber για τοπικές επιχειρήσεις. Από το λανσάρισμά της τον Σεπτέμβριο του 2025 στην Ελλάδα, η Viber Αγορά έχει προσφέρει νέες ευκαιρίες σε χιλιάδες επιχειρήσεις για σύνδεση με πελάτες.

«Ως υπερ-εφαρμογή, το Viber μέσω του Business Plus στοχεύει να ενδυναμώσει τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις, παρέχοντας βασικά εργαλεία για την προσέλκυση πελατών και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Ριτές Σαχ, Γενικός Διευθυντής FinTech και Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικών Λύσεων της Rakuten Viber. «Αυτή η premium υπηρεσία διευκολύνει τις επιχειρήσεις να γίνουν εύκολα ορατές, να συνδεθούν με πελάτες και να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό, υποστηρίζοντας την ανάπτυξή τους».

Το Viber Business Plus είναι διαθέσιμο τώρα για όλους τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ως premium εκδοχή του Viber Business Account, που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2023. Χιλιάδες επιχειρηματίες δημιουργούν καθημερινά τον Viber Business Account τους για να διαχειρίζονται εύκολα τις συνομιλίες με τους πελάτες τους. Για να εγγραφείτε στο Viber Business Plus ή για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα «Ρυθμίσεις» του Viber Business Account σας.