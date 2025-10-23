Ειδήσεις | Διεθνή

Kυρώσεις σε Ρώσο πανεπιστημιακό που διδάσκει πώς πρέπει να παρακάμπτονται οι κυρώσεις της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε σήμερα ταξιδιωτική απαγόρευση και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων στον πρύτανη κορυφαίου πανεπιστημίου της Μόσχας ο οποίος νωρίτερα εφέτος άρχισε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σχετικά με τον τρόπο παράκαμψης των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Τα μέτρα της ΕΕ κατά του Νικίτα Ανίσιμοφ, που είναι πρύτανης της Ανώτερης Σχολής Οικονομικών του Εθνικού Ερευνητικού Πανεπιστημίου, συνιστούν μέρος του πολύ ευρύτερου 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

