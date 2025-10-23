Οι φορολογικές παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ 2025 από μόνες τους δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.

Καμπανάκι «χτυπά» η Τράπεζα της Ελλάδος για το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο «συνιστά σημαντικό μεσομακροπρόθεσμο δημοσιονομικό κίνδυνο, καθώς επηρεάζει την απασχόληση, τα φορολογικά έσοδα και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος».

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας οι φορολογικές παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ 2025 στοχεύουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά αλλά από μόνες τους δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά εφόσον συνδυαστούν με υποστηρικτικές πολιτικές, όπως:

Επενδύσεις σε ποιοτικούς και οικονομικά προσιτούς παιδικούς σταθμούς,

Θεσμοθέτηση ευέλικτων ωραρίων,

Στήριξη στη στέγαση για νέες οικογένειες και η ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης.

Ειδικές παροχές, όπως επιδόματα σπουδών για τα παιδιά ή παροχή υποστήριξης στο σπίτι κατά τα πρώτα βήματα μιας νέας μητέρας, μπορούν να λειτουργήσουν ως κρίσιμοι παράγοντες ενίσχυσης της οικογενειακής ασφάλειας.

Ο συνδυασμός φορολογικών και διαρθρωτικών παρεμβάσεων μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Φοροελαφρύνσεις

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της ΤτΕ, τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση στη ΔΕΘ 2025 αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη και την απασχόληση το 2026 και 2027.

Συγκεκριμένα, στοχεύουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της απασχόλησης, στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας στα μεσαία και υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια, καθώς και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος μέσω της άμεσης στήριξης των οικογενειών με παιδιά.

Επιπλέον, η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, ενώ η μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των ιδιοκτητών και ενδέχεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη δηλωμένη δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων. Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι ρυθμίσεις που στοχεύουν στην περιφέρεια, καθώς αναμένεται να ενισχύσουν την τοπική οικονομική δραστηριότητα, να περιορίσουν τις περιφερειακές ανισότητες και να στηρίξουν την κοινωνική συνοχή.