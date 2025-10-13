Οικονομία | Διεθνή

La Tribune: Μείωση ελλείμματος στο 4,7% του ΑΕΠ ως το 2026 προβλέπει ο προϋπολογισμός του Λεκορνί

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
La Tribune: Μείωση ελλείμματος στο 4,7% του ΑΕΠ ως το 2026 προβλέπει ο προϋπολογισμός του Λεκορνί
Ο γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σκοπεύει να εξοικονομήσει 31 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, ώστε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune.

Ο γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σκοπεύει να εξοικονομήσει 31 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, ώστε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune.

Η Γαλλία έχει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη. Οι προκάτοχοι του Λεκορνί στον πρωθυπουργικό θώκο, ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Φρανσουά Μπαϊρού, απομακρύνθηκαν εξαιτίας των προτεινόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Λεκορνί παραιτήθηκε ύστερα από μόλις 27 ημέρες στην πρωθυπουργία, αλλά ο πρόεδρος Μακρόν του εμπιστεύθηκε εκ νέου την ηγεσία της κυβέρνησης. Μία ημέρα μετά τον σχηματισμό της, η νέα κυβέρνηση βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής και είναι αβέβαιο εάν θα καταφέρει να επιβιώσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κάμερες στους δρόμους: Ποιες λειτουργούν πραγματικά

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ - Πριν τις γιορτές οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου

Τέλη κυκλοφορίας: Πότε έρχεται ο λογαριασμός του 2026 - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

tags:
Γαλλία
Έλλειμμα
Σεμπαστιάν Λεκορνί
Προϋπολογισμός
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider