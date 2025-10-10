Ποιες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις έρχονται στο επόμενο εξάμηνο - Τα νέα επιδόματα του Νοεμβρίου

Οι αυξήσεις ξεκινούν από τον Νοέμβρη και ολοκληρώνονται τον Απρίλιο του 2026 με τον καθορισμό του ύψους του νέου κατώτατου μισθού, ενώ ενδιάμεσα θα δοθούν δύο νέα επιδόματα που στόχο έχουν να στηρίξουν τα νοικοκυριά απέναντι στο κύμα ακρίβειας και στεγαστικής κρίσης που βιώνουν

Eξάμηνο παροχών θα είναι το ερχόμενο, καθώς θα τεθούν σε εφαρμογή οι κυβερνητικές εξαγγελίες που προβλέπουν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για περίπου 5,5 εκατομμύρια πολίτες, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι αυξήσεις ξεκινούν από τον Νοέμβρη και ολοκληρώνονται τον Απρίλιο του 2026 με τον καθορισμό του ύψους του νέου κατώτατου μισθού, ενώ ενδιάμεσα θα δοθούν δύο νέα επιδόματα που στόχο έχουν να στηρίξουν τα νοικοκυριά απέναντι στο κύμα ακρίβειας και στεγαστικής κρίσης που βιώνουν.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Οκτώβριος: Έως το τέλος του μήνα πάνω από 160.000 ένστολοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές τους, λόγω της αναμόρφωσης του μισθολογίου τους. Οι αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανέρχονται μεσοσταθμικά σε 145 ευρώ τον μήνα, ενώ για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας σε 111 ευρώ τον μήνα.

Νοέμβριος: Το β' 15νθήμερο του Νοεμβρίου θα καταβληθεί στους λογαριασμούς πάνω από 1,4 εκατ. συνταξιούχων η μόνιμη ενίσχυση ύψους 250 ευρώ. Πρόκειται για συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους (με εξαίρεση του συνταξιούχους αναπηρίας που δεν υφίσταται ηλικιακό όριο) και έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι ή χήροι), ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι). Το επίδομα θα λάβουν και όσοι παίρνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ ή σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Τον ίδιο μήνα θα καταβληθεί για πρώτη φορά η μόνιμη επιστροφή ενοικίου σε περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων αναμένεται να πιστωθεί ένα ενοίκιο (με πλαφόν στα 800 ευρώ ετησίως) για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Οι οικογένειες δε που πληρώνουν ενοίκιο και για φοιτητική στέγη, θα επιδοτηθούν διπλά.

Δεκέμβριος: Στο τέλος του μήνα θα πιστωθούν οι ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις 2.500.000 συνταξιούχων, με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου. Το ποσοστό αύξησης αναμένεται να καλύπτει τον μέσο πληθωρισμό του έτους 2,5%-2,7% στο οποίο θα περιλαμβάνεται και ποσοστό του ΑΕΠ. Από το 2028 οι αυξήσεις στις συντάξεις θα γίνονται στην βάση της αύξησης του μέσου μισθού.

Αύξηση στη σύνταξή τους θα δουν και 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά. Όσοι έχουν μεγάλο προσωπική διαφορά θα πάρουν το 50% της αύξησης το 2026 και το 100% της αύξησης το 2027. Για παράδειγμα αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά που έχουν είναι 80 ευρώ, οι συνταξιούχοι θα βάλουν στην τσέπη τους το 50% της αύξησης δηλαδή 15 ευρώ.

Ιανουάριος: Οι υπάλληλοι στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ με πενταετή φοίτηση σε πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία θα λάβουν επιπλέον επίδομα.

Απρίλιος: Οι αυξήσεις στο κατώτατο μισθό που θα ισχύσουν από την 1η Απριλίου για τους 550.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, θα αυξήσουν και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Η 6η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ (μεικτά) αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 40- 50 ευρώ, ώστε με την επόμενη αύξηση του 2027, ο κατώτατος να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ (μεικτά) που αποτελεί και κυβερνητική δέσμευση.

Η αύξηση του Απριλίου θα συμπαρασύρει και όλα τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης να φτάσει από τα 950 στα 985-990 ευρώ μεικτά. Ανάλογα θα αυξηθούν και όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια, όπως και οι προσαυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα λόγω υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες.

Οι αυξήσεις θα περάσουν και στις τριετίες, αλλά και στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σε ευάλωτες ομάδες, που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Αύξηση αναμένεται και στο επίδομα ανεργίας που σήμερα κυμαίνεται στα 540,32 ευρώ, καθώς και το ημερομίσθιο ανεργίας.