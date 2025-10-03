Επίδομα στέγασης: Απώλειες 43.200 δικαιούχων μέσα σε ένα έτος - Ποια επιδόματα συρρικνώνονται

Χαμηλότερο κατά 16,54 εκατ. ευρώ ήταν το ύψος της δαπάνης για το επίδομα στέγασης, ενώ το μέσο πλήθος των δικαιούχων του εν λόγω επιδόματος είναι μικρότερο κατά 43.199 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Παρά το γεγονός πως ένα στα τρία ελληνικά νοικοκυριά δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση – το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. - και το ράλι των ενοικίων καλά κρατεί, οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ υποχωρούν κατακόρυφα.

Η μη αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων, ανάλογα με τον πληθωρισμό, λειτουργεί πρακτικά ως «κόφτης» για χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ η προϋπόθεση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα έβγαλε εκτός χιλιάδες μετανάστες που επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Με την εφαρμογή από φέτος τον Νοέμβριο του νέου μόνιμου μέτρου επιστροφής ενοικίου που θέσπισε η κυβέρνηση, εξετάζεται το σενάριο η κατηγορία των δικαιούχων που εμπίπτει και στις δύο παροχές να χάσει το επίδομα στέγασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ο ΟΠΕΚΑ κατέβαλε 650,41 εκατ. ευρώ, μειώνοντας τη δαπάνη για επιδόματα κατά 40,59 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Χαμηλότερο κατά 16,54 εκατ. ευρώ ήταν το ύψος της δαπάνης για το επίδομα στέγασης, ενώ το μέσο πλήθος των δικαιούχων του εν λόγω επιδόματος είναι μικρότερο κατά 43.199 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Υπενθυμίζεται πως το ποσό του επιδόματος στέγασης καθορίζεται με βάση τη σύνθεση του νοικοκυριού και ανέρχεται σε 70 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, αυξημένο κατά 35 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Το ανώτατο όριο του επιδόματος είναι 210 ευρώ μηνιαίως (πολυπρόσωπο νοικοκυριό).

Μείωση δαπάνης και για το επίδομα παιδιού

Μεγάλη μείωση σε όρους δαπάνης καταγράφεται και στο επίδομα παιδιού, καθώς ο ΟΠΕΚΑ κατέβαλε 100,47 εκατ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ποσό μειωμένο κατά 29,13 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, ο αριθμός των δικαιούχων του συγκεκριμένου επιδόματος άγγιξε τους 256.685 (μέσο πλήθος), σημειώνοντας αύξηση κατά 55.254 άτομα σε διάστημα ενός έτους.

Στον αντίποδα, αυξητική τάση παρατηρείται στα αναπηρικά επιδόματα (κατά 13 εκατ. ευρώ), η οποία συνοδεύεται από αύξηση του αριθμού των δικαιούχων κατά 7.538, συγκρίνοντας τον μέσο όρο των δικαιούχων του 2025 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Μικρή αύξηση σημειώθηκε επίσης στο επίδομα γέννησης (κατά 2 εκατ. ευρώ) με τον μέσο όρο των δικαιούχων του εν λόγω επιδόματος να μειώνεται κατά 992 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, αγγίζοντας κατά μέσο όρο τους 9.176 δικαιούχους το 2025.