Για πρώτη φορά, η νεότερη τάξη αστροναυτών της NASA έχει περισσότερες γυναίκες από άνδρες

Για πρώτη φορά στην ιστορία της NASA, οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών στη νεότερη τάξη υποψήφιων αστροναυτών. Ανάμεσα σε περίπου 8.000 υποψηφίους, επιλέχθηκαν μόλις 10 άτομα - 6 γυναίκες και 4 άνδρες - για να εκπαιδευτούν για μελλοντικές αποστολές προς τη Σελήνη, τον Άρη και ακόμη πιο μακρινούς προορισμούς στο διάστημα. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για έναν χώρο, που από το 1959 μέχρι και σήμερα παρέμενε, κατά κύριο λόγο, ανδροκρατούμενος.

Ανάμεσα στις νέες αυτές πρωτοπόρες ξεχωρίζει η Άννα Μένον, μια επιστήμονας και μηχανικός που έχει ήδη ταξιδέψει στο διάστημα, μέσω της αποστολής Polaris Dawn της SpaceX. Σε αυτή την αποστολή, η Άννα Μένον καταγράφηκε στην ιστορία ως η γυναίκα που έφτασε στο υψηλότερο υψόμετρο που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος από την εποχή του Apollo. Η αποστολή περιλάμβανε δεκάδες επιστημονικά πειράματα, τεχνολογικές δοκιμές και τον πρώτο ιδιωτικό διαστημικό περίπατο.

