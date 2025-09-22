Tax & Labour | Εργασιακά

ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους
Η διαδικασία.

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

  • λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες
  • συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο
  • προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-…

Η διαδικασία:

  1. Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση
  2. Υποδεικνύονται άνεργοι από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ
  3. Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο
  4. Πριν την πρόσληψη, ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής)
  5. Με την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση, λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies/olokliromeni-drasi-k…

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι «χρυσές» δουλειές της Rolex στην Ελλάδα και οι τίτλοι τέλους για το ιστορικό κατάστημα στην Κολοκοτρώνη

Οι 10 νεότεροι δισεκατομμυριούχοι του Forbes 400

Καλπάζουν οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια - Το γράφημα της εβδομάδας

tags:
ΔΥΠΑ
Επιδότηση
Μισθός
Εργαζόμενοι
Προσλήψεις
Ανεργία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider