Δημογραφικό: 45αρης ο μέσος Ευρωπαίος - Ποιες χώρες έχουν τον πιο νεανικό πληθυσμό και ποιες είναι οι πιο γερασμένες

Στην χώρα μας μέσα στην τελευταία 12ετία η μέση ηλικία του πληθυσμού της αυξήθηκε από 42,5 έτη που ήταν το 2013, σε 45,2 έτη το 2020 και εν τέλει σε 47,2 έτη το 2025.

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία από τη Eurostat για το δημογραφικό στην Ευρώπη, καθώς η μέση ηλικία στην Γηραιά ήπειρο αυξήθηκε κατά 2,1 έτη την δεκαετία 2015-2025 και διαμορφώθηκε στα 44,9 από 42,8 έτη.

Ειδικά η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη δεκαετία, καθώς η μέση ηλικία του πληθυσμού της διαμορφώθηκε στα 47,2 έτη. Πιο συγκεκριμένα, η μέση ηλικία του πληθυσμού της αυξήθηκε από 42,5 έτη που ήταν το 2013, σε 45,2 έτη το 2020 και εν τέλει σε 47,2 έτη το 2025 (από 46,9 έτη το 2024).

Σε ακόμη δυσμενέστερη θέση βρίσκονται η Ιταλία όπου η μέση ηλικία φτάνει στα 49,1 έτη, όπως και η Πορτογαλία με την Βουλγαρία με μέση ηλικία τα 47,3 έτη. Στον αντίποδα βρίσκονται οι Ισλανδία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο όπου η μέση ηλικία του πληθυσμού τους είναι κάτω από τα 40 έτη.

Η γήρανση του πληθυσμού είναι πιο έντονη στις χώρες του νότου (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος). Μάλιστα η γήρανση του πληθυσμού ήταν πιο έντονη το 2025 στη Σλοβακία και την Κύπρο, όπου η διάμεση ηλικία αυξήθηκε κατά 4,0 έτη, και ακολούθησαν η Ιταλία (+3,9 έτη), η Ελλάδα και η Πολωνία (καθεμία +3,8 έτη) και η Πορτογαλία (+3,7 έτη).

Υπενθυμίζεται πως στην Ελλάδα, ένας στους τέσσερις κατοίκους της έχει ηλικία άνω των 65 ετών, το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από την Ιταλία (24,7%) και τη Βουλγαρία (24%). Αρνητικές επιδόσεις καταγράφει στα παιδιά έως 14 ετών, καθώς κατέχει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό με μόλις 12,8% στο σύνολο του πληθυσμού, από 14,5% το 2015. Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφει η Ιταλία με 11,9% με την Μάλτα να ακολουθεί με ένα 12,1%.

Μέση ηλικία στην ΕΕ

Σε επίπεδο ΕΕ, η διάμεση ηλικία έχει αυξηθεί κατά 2,1 έτη από το 2015 (ήταν 42,8 έτη) έως το 2025 (44,9 έτη). Αυτό σημαίνει ότι οι μισοί άνθρωποι στην ΕΕ ήταν άνω των 44,9 ετών, ενώ οι άλλοι μισοί ήταν νεότεροι. Σε επίπεδο ΕΕ, η διάμεση ηλικία κυμαινόταν από 39,6 έτη στην Ιρλανδία έως 49,1 έτη στην Ιταλία. Αυξήσεις καταγράφηκαν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση τη Γερμανία και τη Μάλτα που κατέγραψαν αρνητικές τιμές (καθεμία -0,4 έτη).

Ο πληθυσμός της ΕΕ προβλέπεται πως θα μειωθεί κατά ένα τρίτο μέχρι το τέλος του αιώνα χωρίς τη μετανάστευση, χάνοντας το ισοδύναμο ενός εκατομμυρίου εργαζομένων ετησίως τα επόμενα 25 χρόνια. Η Ιταλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν την πιο έντονη δημογραφική κατάρρευση, με την Ελλάδα να τις ακολουθεί, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις της Eurostat, ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά περίπου 9% έως το 2050 σε σύγκριση με το 2025, εάν η μετανάστευση σταματήσει εντελώς. Η μείωση προβλέπεται να συνεχιστεί τις επόμενες δεκαετίες, φθάνοντας το 23% έως το 2075 και το 34% έως το 2100. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της δημογραφικής αλλαγής.