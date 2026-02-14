Αττική Οδός: Παρατείνεται έως το πρωί της Δευτέρας ο ολικός αποκλεισμός των κλάδων εισόδου από τη Μάνδρα μέχρι το Αιγάλεω

Για τη διευκόλυνση των οδηγών στα σημεία θα γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας, από άλλους οδικούς άξονες

Παρατείνεται έως το πρωί της Δευτέρας, 26-2-2026 ο ολικός αποκλεισμός των κλάδων εισόδου της Αττικής Οδού, από τη Μάνδρα μέχρι το Αιγάλεω, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας, λόγω των έκτακτων εργασιών για τη συντήρηση της σήραγγας «Λιοσίων», οι οποίες ξεκίνησαν χτες, Παρασκευή 13-2-2026, στις 20.00.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας αναφέρει:

Λόγω της παράτασης των έκτακτων εργασιών συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», ο ολικός αποκλεισμός των κάτωθι κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, θα συνεχιστεί έως και την 06.00' ώρα της 16-2-2026, ως εξής:

Μάνδρας (κόμβος 1).

Μαγούλας (κόμβος 2).

Ασπρόπυργου (κόμβος 4).

Αιγάλεω (κόμβος 5).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.

Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).

Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ