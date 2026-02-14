Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Η αλλαγή διαπραγματευτή από τη Ρωσία έχει ως στόχο την αναβολή οποιωνδήποτε αποφάσεων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: Η αλλαγή διαπραγματευτή από τη Ρωσία έχει ως στόχο την αναβολή οποιωνδήποτε αποφάσεων
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι θα χρειαστούν ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ώστε να αποτραπεί κάθε μελλοντική επιθετικότητα από τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι εξεπλάγη που η Ρωσία αποφάσισε να αλλάξει τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής της ομάδας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα, μια κίνηση που αποσκοπεί στην αναβολή οποιωνδήποτε αποφάσεων, όπως είπε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα χρειαστούν ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ώστε να αποτραπεί κάθε μελλοντική επιθετικότητα από τη Ρωσία.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είχαν προτείνει μια εγγύηση ασφάλειας που θα διαρκούσε 15 χρόνια μετά τον πόλεμο, αλλά η Ουκρανία ήθελε μια συμφωνία για 20 χρόνια ή και περισσότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες θα γλιτώσουν φόρο - Τα 4 «κλειδιά» για τα αφορολόγητα ενοίκια

Leonardo Hotels: Νέα επένδυση 45 εκατ. ευρώ σε πεντάστερο στη Χαλκιδική και σχέδιο περαιτέρω επέκτασης το 2026

Διευρύνει το δίκτυό του ο Σκλαβενίτης – Νέο κατάστημα στη Γλυφάδα

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ρωσία
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider