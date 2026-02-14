Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση - Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία

Συνέχεια στην πρόταση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για μία προγραμματική συμφωνία έδωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνέχεια στην πρόταση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για μία «προγραμματική συμφωνία αποτέλεσμα προγραμματικού διαλόγου με στόχο την εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης», έδωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ημερίδα με θέμα «Νησιωτικότητα και Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική - Ανθρώπινη ανάπτυξη, κοινωνική ευημερία και διακυβέρνηση στη νησιωτική Ελλάδα», η οποία πραγματοποιείται από το πρωί σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στη Μυτιλήνη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Έχουμε κρίση σε πολλά επίπεδα στη χώρα μας. Έχουμε κρίση αναπτυξιακή, έχουμε κρίση κοινωνική, έχουμε κρίση δημοκρατίας και θεσμών. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων απαιτεί πολιτική αλλαγή. Απαιτεί μια άλλη κυβέρνηση, απαιτεί προοδευτική κυβέρνηση στις επόμενες βουλευτικές εκλογές», ανέφερε ο κ. Φάμελλος.

«Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, πιστεύουμε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο πολιτικός και προγραμματικός διάλογος πρέπει να επιταχυνθεί. Δεν υπάρχει χρόνος. Η κοινωνία, πράγματι, βρίσκεται σε πολύ μεγάλη αναστάτωση, και θυμό θα έλεγα, και αγωνία. Και πρέπει να καταλήξουμε στην κοινή βούληση διατύπωσης μιας απόφασης για ισχυρό προοδευτικό πόλο πριν από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε έτοιμοι για αυτήν την επιλογή και ζητάμε να πάρουν όλοι καθαρά θέση για την αναγκαιότητα συνεργασίας, για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος και οξυγόνο για την πατρίδα μας και για τα νησιά. Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση. Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία. Γιατί και τα νησιά μας χρειάζονται απαντήσεις και οι απαντήσεις πρέπει να είναι, πρώτον, πολιτικές και, δεύτερον, πρέπει να περιέχουν το "μαζί", γιατί αλλιώς δεν θα είναι λύσεις», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ